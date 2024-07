Se state cercando un buon smartphone di fascia media con tutte le caratteristiche tecniche al posto giusto e un prezzo competitivo, siete capitati nella pagina giusta. Motorola Edge 50 Fusion, fra gli ultimi arrivi sul mercato, si trova oggi in offerta a un ottimo prezzo su Amazon e potrebbe avere ciò che fa al caso vostro.

Sulla popolare piattaforma e-commerce, infatti, lo smartphone di Motorola è in offerta al prezzo speciale di 334 euro, con uno sconto del 26% rispetto a quello che è il prezzo consigliato (ossia 449 euro), il tutto con la formula Venduto e spedito da Amazon.

Motorola Edge 50 Fusion in offerta su Amazon

Prima di proseguire ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche dello smartphone di Motorola (la scheda tecnica completa la potete trovare qui):

display pOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 144 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm

12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel (con OIS) e sensore ultra grandangolare da 13 megapixel

fotocamera frontale da 32 megapixel

connettività 5G, Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C 2.0

audio Hi-Res e altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos

scocca resistente a polvere e acqua (con certificazione IP68)

batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 68 W

Per quanto riguarda i Motorola Edge 50 Fusion in promozione su Amazon, si tratta di quelli con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione, nelle colorazioni Forest Blue e Marshmallow Blue, che potete portarvi a casa a 334 euro. Per la colorazione Hot Pink lo sconto è solo del 18% e il prezzo è pari a 368 euro.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di questa promozione o voltete soltanto saperne di più, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link, che vi porterà alla pagina dedicata su Amazon:

Acquistate Motorola Edge 50 Fusion in offerta su Amazon a 334 euro

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.