Uno dei dispositivi per la smart home più utili, sia per quanto riguarda la sicurezza sia per quanto riguarda la comodità, è sicuramente una serratura intelligente. Si tratta infatti di una soluzione che consente di controllare gli accessi, consentire un accesso temporaneo in casa (basti pensare a un B&B o alla ditta di pulizie, ad esempio), ma anche semplificare l’accesso senza dover cercare ogni volta la chiave corretta.

Uno degli scogli più grandi è quello della compatibilità della serratura con la propria porta, e della necessità di effettuare interventi che richiedono personale specializzato. Non è il caso delle serrature intelligenti WELOCK, che appartengono alla categoria retro fitting, in grado cioè di adattarsi a porte e serrature esistenti senza richiedere interventi particolarmente invasivi.

Nel caso di WELOCK si tratta semplicemente di rimuovere il cilindro della serratura, operazione che richiede meno di un minuto di lavoro e l’uso di un sono cacciavite, e inserire il nuovo cilindro, procedura che a sua volta richiede un paio di minuti di lavoro. Proprio in questi giorni il brand ha lanciato un nuovo modello ancora più evoluto, che andiamo a confrontare con una vecchia conoscenza, quella WELOCK SECBN51 di cui potete leggere la nostra recensione completa.

Prima del confronto facciamo un rapido riepilogo delle caratteristiche di entrambe, e poi vediamo quale scegliere

WELOCK SECBN51

La prima serratura intelligente di cui vi parliamo è compatibile con i cilindri standard europei, e può essere installata su porte che abbiano uno spessore compreso tra i 30 e i 70 millimetri. E nel caso la porta fosse ancora più spessa potete utilizzare il kit di estensione, incluso nella confezione di vendita, e adattarlo a porte fino a 100 millimetri. Non serve nessun foro, nessun biadesivo o accessorio aggiuntivo, e tutto quello che vi serve è fornito nella confezione di vendita.

Funziona con tre batterie di tipo AAA che assicurano circa 8000 aperture, che corrispondono a circa 10 aperture/chiusure al giorno per un intero anno. Nel caso poi le batterie si esaurissero potete collegare un power bank con un cavetto microUSB e aprire la porta, sfruttando ovviamente lo smartphone per completare l’operazione.

Sul fronte degli accessi potete utilizzare le impronte digitali, creandone anche di temporanee per consentire accessi limitati, schedine RFID (nella confezione di vendita ne trovate 3 ma è possibile acquistarne altre), oppure utilizzare lo smartphone collegato tramite Bluetooth.

Acquistando il WiFiBOX 3 potete sbloccare la porta anche quando non vi trovate in casa, soluzione perfetta se dovete far entrare gli operai per dei lavori, o un amico, o per qualsiasi altra situazione.

WELOCK Touch61

Se a un primo sguardo WELOCK Touch61 è molto simile al modello precedente, basta uno sguardo più accurato per scoprire numerose differenze tra le due. Anche in questo caso parliamo di una serratura pensata per le porte europee, ma stavolta c’è la compatibilità anche con i cilindri circolari utilizzati principalmente in Svizzera. È compatibile con porte dallo spessore compreso tra i 50 e i 90 millimetri e funziona con 3 batterie di tipo AAA.

Cambia lo sportello che permette di accedere al vano batterie e alla porta per lo sblocco, che stavolta è di tipo USB-C, un grosso vantaggio rispetto al microUSB visto che è di fatto lo standard utilizzato su ogni smartphone in commercio. Ritroviamo le tre modalità di sblocco, con un lettore di impronte ancora più veloce e preciso, le schede RFID e lo smartphone.

Anche in questo caso è necessario utilizzare un Hub WiFi da acquistare separatamente per controllare gli accessi da remoto, permettendovi di aprire la porta anche quando non siete nel raggio di copertura Bluetooth. Tramite l’applicazione è possibile disattivare le impronte o le chiavi di accesso, molto utile se le avete perse o se le persone autorizzate ora non devono più poter entrare in casa.

Sul fronte sicurezza segnaliamo la protezione elettrostatica fino a 30.000 volt, per evitare danni accidentali, e la certificazione IP65 che vi permette di installarla anche all’esterno senza problemi. E non va dimenticata la possibilità di operare a temperature comprese tra i -20 e i +60 gradi centigradi.

Quale scegliere

Nonostante le funzioni siano sostanzialmente le stesse, WELOCK Touch61 è decisamente più interessante, essendo più recente e aggiornata. La funzione più interessante a nostro avviso è la presenza di una porta USB-C, da utilizzare per sbloccare la serratura nel caso in cui le batterie si scarichino. Questo non significa ovviamente che chiunque la possa aprire con un power bank e un cavetto, visto che tramite USB-C viene semplicemente fornita l’alimentazione alla serratura, lo sblocco avviene esclusivamente tramite lo smartphone che va associato alla serratura.

Il modello Touch61 è inoltre compatibile con porte più spesse senza dover utilizzare prolunghe (ma anche su quelle più sottili può funzionare ugualmente, semplicemente la serratura sporgerà maggiormente), e può essere utilizzato anche su quelle porte che utilizzano i cilindri circolari svizzeri, ampliando la gamma di porte su cui può essere installata.

Il lettore di impronte di Touch 61 impiega quasi la metà del tempo rispetto a SECBN51, e anche se si tratta di qualche decimo di secondo è qualcosa che fa la differenza nell’uso quotidiano, soprattutto se siete di fretta. Inoltre richiede una pressione meno prolungata, quindi creerà meno problemi agli anziani, ai bambini e più in generale a chi è meno avvezzo alla tecnologia.

In entrambi i casi per sfruttarli al meglio è consigliabile l’acquisto dell’hub che consente di collegarlo al WiFi di casa. In questo modo potete controllarlo anche quando non siete in casa ma soprattutto collegarlo a servizi di terze parti, come Alexa, e utilizzare i comandi vocali per aprire e chiudere la porta, molto comodo quando avete le mani occupate.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i modelli sono in offerta in questi giorni sullo store ufficiale, e in entrambi i casi la spedizione avviene dai magazzini europei, senza costi aggiuntivi e con due anni di garanzia dal produttore. A seguire i link e i codici sconto per averli a un prezzo scontato.

