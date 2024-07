Come molti di voi probabilmente già sapranno, ogni dispositivo di Samsung presenta all’interno del suo sistema operativo App Protection, una funzionalità specifica realizzata in collaborazione con McAfee, che consente di rilevare con estrema efficacia malware e attività sospette di qualsiasi tipo, aumentando così il livello di sicurezza generale del dispositivo in uso.

Buone notizie arrivano a tal proposito, dal momento che nel corso delle ultime ore, in particolare, McAfee ha annunciato l’estensione della collaborazione con Samsung per altri 10 anni. Questo sta dunque a significare che vedremo App Protection su smartphone e tablet della serie Galaxy ancora per molto tempo: vediamo nello specifico cosa offre questa applicazione.

McAfee e Samsung: i piani d’iscrizione offerti

Chiaramente molte delle funzionalità offerte da McAfee per il sistema operativo Android sono previste per il piano a pagamento: grazie però a questa stretta collaborazione tra McAfee e Samsung, fortunatamente è presente un significativo sconto rispetto a quanto previsto per il piano d’abbonamento normale, sia su smartphone che tablet. Nel caso specifico del mercato indiano, tanto per fare un esempio, l’abbonamento al piano McAfee Total Protection ha un costo annuale di 1299 rupie indiane, pari indicativamente a 14 euro. Nel caso degli utenti Samsung, invece, il costo si riduce drasticamente arrivando a sole 129 rupie indiane, circa 1,42 euro.

A prender parola a tal proposito è stato niente meno che il vice presidente di McAfee, Pedro Gutierrez, il quale ha dichiarato che l’obiettivo della compagnia è proteggere più persone possibili dagli eventuali attacchi informatici cui potrebbero andare incontro, dimostrandosi più che entusiasta per l’estensione della collaborazione con Samsung in tal senso.

Nel corso dell’ultimo periodo anche l’intelligenza artificiale ha avuto un ruolo cruciale, contribuendo significativamente alla protezione degli utenti, grazie al servizio McAfee Scam Protection, che è in grado di identificare autonomamente messaggi testuali, link e notifiche potenzialmente pericolosi, proteggendo l’utente da eventuali siti web rischiosi. Ricordiamo che è possibile utilizzare quest’ultima funzionalità di intelligenza artificiale scaricando l’app McAfee Security direttamente su dispositivi Galaxy (smartphone e tablet) dal Galaxy Store.

Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da McAfee in merito alle nuove funzionalità che verranno introdotte nel corso dei prossimi mesi.