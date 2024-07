Xiaomi ha recentemente lanciato il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia Mix Flip in Cina insieme a MIX Fold 4. Sebbene l’azienda non lo abbia confermato ufficialmente, sembra che il dispositivo verrà lanciato anche a livello internazionale.

L’informatore Chun ha già rivelato che Xiaomi Mix Flip sarà disponibile a livello internazionale, anche se solo in mercati selezionati, ma ora ha condiviso ulteriori informazioni in merito.

Xiaomi MIX Flip arriverebbe in due varianti, ma non in India

In Cina Xiaomi Mix Flip viene offerto nelle varianti nero, bianco e la speciale “Phoenix Feather Fiber Edition”, tuttavia il leaker ha affermato che a livello globale Xiaomi Mix Flip sarà disponibile nei due colori nero e oro rosa e con 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione.

Secondo quanto riportato lo smartphone pieghevole dovrebbe arrivare a breve nell’Unione Europea e in tutta l’Asia orientale e sud-orientale, tuttavia non verrebbe lanciato in India, poiché non ci sarebbe menzione di una variante indiana nei server di Xiaomi.

Sul fronte dei prezzi il leaker afferma che Xiaomi Mix Flip costerà circa 100 dollari in meno rispetto al suo principale concorrente Samsung Galaxy Z Flip6, quindi 999 dollari. Il motivo sarebbe collegato alla mancanza di ricarica wireless e la presenza di una porta USB 2.0 convenzionale.

Per quanto riguarda le altre specifiche, Xiaomi Mix Flip integra un display esterno da 4,01 pollici, il più grande della sua categoria, e uno schermo principale interno di 6,86 pollici.

Il dispositivo adotta il chipset Snapdragon 8 Gen 3 abbinato a un massimo di 16 GB di RAM e 1 TB di storage e offre una fotocamera posteriore a marchio Leica composta da un sensore principale da 50 MP con OIS e un teleobiettivo flottante da 50 MP, mentre per i selfie è disponibile un obiettivo da 32 MP. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4.780 mAh con ricarica rapida da 67 W.