Così come avviene per tutti gli smartphone più attesi, anche per Samsung Galaxy Z Flip6 dopo la presentazione ufficiale è arrivato il momento dei primi test in Rete.

E, come da tradizione, oltre alle prove più comuni vi sono anche quelle un po’ più “estreme” e un esempio è rappresentato dal test di durabilità di JerryRigEverything, affrontato dal nuovo smartphone pieghevole del colosso coreano nelle scorse ore.

Samsung Galaxy Z Flip6 sfida JerryRigEverything

Rispetto agli smartphone tradizionali, quelli pieghevoli presentano ulteriori elementi da testare per valutare la resistenza del dispositivo, come il meccanismo che consente l’apertura e la chiusura oppure la piega dello schermo interno e JerryRigEverything ha potuto riscontrare un effettivo miglioramento di Samsung Galaxy Z Flip6 rispetto al suo predecessore.

Prima di proseguire, ricordiamo le principali caratteristiche del nuovo pieghevole di Samsung (la scheda tecnica completa la trovate qui):

display principale Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 1 a 120 Hz

display esterno Super AMOLED da 3,4 pollici con risoluzione 720 x 748 pixel e refresh rate a 60 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel

batteria da 4.000 mAh con ricarica cablata da 25 W e wireless da 15 W

I test condotti dal popolare YouTuber includono vari strumenti di “tortura”, come un taglierino e altri oggetti appuntiti, terra e persino un accendino, senza dimenticare la temuta prova di piegatura.

In sostanza, una serie di prove difficili da superare per qualsiasi smartphone, a maggior ragione per un modello pieghevole ma Samsung Galaxy Z Flip6 sembra cavarsela piuttosto bene, confermando i progressi che il colosso coreano ha voluto sottolineare in sede di presentazione dello smartphone.

Nel complesso, Samsung Galaxy Z Flip6 pare essere uno smartphone che non dovrebbe avere problemi ad affrontare il normale utilizzo della vita di tutti i giorni