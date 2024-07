Manca sempre meno all’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, che apriranno i battenti il prossimo 26 luglio nella capitale francese. Nel corso della giornata di oggi Samsung, nella veste di partner mondiale delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi da oltre 25 anni, ha presentato la speciale Olympic Edition del suo nuovissimo Galaxy Z Flip 6: scopriamone insieme le principali caratteristiche.

Galazy Z Flip 6: i dettagli dell’Olympic Edition

Si tratta di un’edizione speciale appositamente realizzata per tutti gli atleti che prenderanno parte ai Giochi Olimpici, con un particolare design per l’occasione. Samsung fornirà quindi il Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition ai quasi 17.000 atleti che parteciperanno alla competizione, assicurando un’esperienza migliore e più inclusiva delle precedenti.

Tra le caratteristiche più importanti di questa nuova Olympic Edition troviamo l’integrazione con Galaxy AI, il sistema d’intelligenza artificiale di Samsung introdotto quest’anno che apporta diverse funzionalità interessanti per l’utente che ne fa utilizzo.

La comunicazione è senz’ombra di dubbio il perno centrale alla base di questa competizione, e Galaxy AI viene in suo aiuto. Partiamo innanzitutto dalla Traduzione Live delle chiamate, che consente di tradurre ogni conversazione telefonica in diretta, con il supporto a 16 differenti lingue: così facendo, gli atleti avranno la possibilità di comunicare facilmente tra di loro, eliminando a tutti gli effetti le possibili barriere linguistiche conseguenti alle diverse funzionalità.

È poi presente la funzionalità Interprete, che assicura invece la traduzione in tempo reale nel corso delle conversazioni dal vivo, risultando anche in questo caso utile per gli atleti che si interfacceranno con altre lingue in occasione della competizione. Troviamo infine Compositore, una specifica funzione in grado di comporre in piena autonomia e-mail e post sui propri account social, fornendo delle semplici parole chiave, centrali all’argomento.

L’Olympic Edition sarà inoltre dotata di app preinstallate del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), tra cui spiccano in particolare Athlete 365, Olympic Shop, Paris 2024 e Transport Accred App.

Il Galaxy Z Flip 6 Olmypic Edition sarà inoltre dotato del supporto all’eSIM, le SIM virtuali che non necessitano di supporto fisico: Samsung ha infatti stretto una collaborazione con Orange, la compagnia telefonica francese, per assicurare una eSIM all’interno dello smartphone pieghevole che comprenderà 100 GB di dati mobile alla velocità 5G.

Il design del nuovo smartphone pieghevole di casa Samsung è compatto e votato alla versatilità, con una particolare colorazione oro, ulteriormente arricchita dalla presenza degli anelli olimpici e dagli agitos paralimpici. Oltre a questo troviamo un Flipsuit Case esclusivo realizzato in collaborazione con Berluti, la Maison di lusso maschile parigina.