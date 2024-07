Instagram, l’app social del momento insieme a TikTok, si prepara a rivoluzionare ancora una volta il modo in cui interagiamo con i contenuti e con i nostri contatti. La novità più recente riguarda l’espansione delle Note, introdotte ormai alcuni mesi fa, quei “pensierini” che fino a oggi potevamo condividere solo come status effimeri, visibili a una ristretta cerchia di amici. Ebbene, questa feature sta per fare il grande salto e approdare anche nel mondo dei reels e dei post del nostro feed.

Instagram introduce un nuovo modo effimero per rispondere ai reel e ai post di amici e conoscenti

Cosa significa in concreto? Che potremo commentare foto e video in modo più “intimo” e personale, decidendo di volta in volta con chi condividere le nostre riflessioni. Potremo scegliere di rendere i nostri appunti visibili solo agli amici più cari, oppure estenderli a tutti i follower con cui abbiamo una connessione diretta, in un gioco di cerchi concentrici che strizza l’occhio alla privacy, e tra poco vedremo anche perché.

Grazie a questo aggiornamento, sarà possibile commentare i contenuti altrui in un modo del tutto innovativo, scegliendo di rivolgere i propri pensieri solo a una ristretta cerchia di follower selezionati. Questi commenti speciali appariranno in piccole “bolle” fluttuanti sovrapposte ai reel e ai post del feed.

La vera peculiarità di questi nuovi commenti è la loro natura effimera: le note su reels e post saranno “a tempo”, proprio come quelli che già conosciamo. Dopo un massimo di tre giorni, infatti, spariranno nel nulla, a meno di un ripensamento del loro autore. Si tratta di un modo per incoraggiare pensieri spontanei, reazioni a caldo, senza l’assillo di costruire qualcosa di eterno.

Dal punto di vista grafico, queste nuove note a tempo appariranno come delle piccole “bolle” sovrapposte ai contenuti che saranno immediatamente visibili durante la navigazione. Sarà anche possibile taggare altri utenti all’interno di questi commenti speciali, per attirare la loro attenzione su un particolare video o immagine condivisa.

C’è, però, chi storce già il naso di fronte alla possibilità di ricevere Note invisibili ai propri occhi, sulla propria pagina: il rischio di imbattersi in commenti sgradevoli o, peggio, in episodi di bullismo, è sempre in agguato. Instagram dovrà fare i conti con questa sfida e attrezzarsi al meglio per garantire un utilizzo propositivo di questa nuova funzione. Staremo a vedere come Instagram affronterà questi aspetti delicati e quali strumenti metterà in campo per affrontare questa possibile problematica che potrebbe senza ombra di dubbio presentarsi sin da subito.

Intanto, segnatevi la data: a partire da oggi, in tutto il mondo, inizia l’era delle Note anche su reel e post. Si tratta senza dubbio di una novità interessante che suscita la curiosità di osservare come gli utenti di Instagram reagiranno all’implementazione di questa funzionalità. Sarà interessante vedere se la community la adotterà prontamente sin da subito, integrandola nella propria esperienza di utilizzo con l’app, oppure se ci vorrà un po’ di tempo affinché diventi una modalità d’interazione familiare e consolidata.