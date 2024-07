Mentre impazzano le offerte dell’Amazon Prime Day, in casa Google non restano con le mani in mano: in queste ore sono spuntate a bordo di alcuni dispositivi Android un paio di novità riguardanti il Google Play Store e le funzioni cross-device. Vediamo cosa è cambiato.

Nuova modalità di ricerca nel Google Play Store

Partiamo dal Google Play Store, che sta ricevendo lato server una novità che dovrebbe facilitare la ricerca di app e giochi: nella barra di navigazione inferiore, accanto a Giochi, App e Libri, è spuntata la nuova scheda Cerca, che sembra prendere il posto della normale barra di ricerca superiore. Avevamo già avuto modo di scoprire qualcosa i mesi scorsi grazie alle anticipazioni, ma a quanto pare ora è in rollout per tutti, o perlomeno per alcuni utenti.

A prima vista parrebbe trattarsi di una scelta volta a facilitare la ricerca rapida di app e giochi ai possessori di smartphone dalle dimensioni generose, che così potrebbero evitare “contorsioni” durante l’uso a una mano. In realtà, premendo sulla nuova scheda Cerca, si apre la solita barra in alto, che va nuovamente premuta per avviare la ricerca: un passaggio in più che forse si poteva evitare, ma che potrebbe essere pensato per offrire al contempo una ricerca specifica e una più “allargata” tra le varie categorie da esplorare.

Al momento la novità del Google Play Store non sembra essere particolarmente diffusa, ma è possibile che si allarghi nel giro di qualche giorno. Nell’attesa, potete verificare di disporre della versione del Play Store più recente facendo un salto all’interno dell’app e selezionando “Impostazioni > Informazioni > Versione del Play Store > Aggiorna Play Store“.

La sezione Servizi cross-device fa capolino nelle impostazioni

La seconda novità di cui vi parliamo oggi è comparsa all’interno delle impostazioni Google, accessibili dalle impostazioni di sistema dello smartphone Android: stiamo parlando della sezione Servizi cross-device, apparsa proprio in cima nel sotto menu denominato Dispositivi e condivisione.

Previous Next Fullscreen

Questa sezione permette di configurare il gruppo di dispositivi con lo stesso account Google che possono utilizzare i servizi cross-device: parliamo nello specifico di Trasmissione delle chiamate (per passare da uno all’altro durante le videochiamate) e di Condivisione di Internet (per connettersi a hotspot e al Wi-Fi di altri dispositivi), ma in futuro potrebbero arrivare altre funzionalità.

Anche in questo caso sembra che la novità sia in distribuzione lato server, slegata da aggiornamenti specifici. Sono spuntate pure a voi questi Servizi cross-device tra le impostazioni Google?