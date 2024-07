In occasione di questo Amazon Prime Day, che si sta rivelando particolarmente ricco di offerte sulla tecnologia, arriva una buona notizia in particolare per i “fan” dei prodotti HONOR: la casa cinese ha annunciato l’apertura del suo canale di vendita ufficiale su Amazon, e ne approfitta per proporre smartphone e tablet Android in offerta. Andiamo a scoprirli.

HONOR apre il suo canale su Amazon: ecco le offerte per il Prime Day

In mezzo ai tantissimi prodotti tech in promozione sono disponibili una serie di offerte HONOR: la casa cinese ha infatti scelto la vetrina dell’Amazon Prime Day per portare al debutto il suo canale di vendita ufficiale, che consente di approfittare di diversi sconti (ora e in futuro). Allo stato attuale è comunque richiesta l’iscrizione ad Amazon Prime (qui per rimediare, se non siete abbonati), esattamente come per le altre proposte di queste ore.

Tra i prodotti in offerta possiamo citare HONOR 200, uno degli smartphone lanciati di recente dal produttore: punta molto sul comparto fotografico, che si concentra sulla ritrattistica (ma non solo) grazie alla tripla fotocamera posteriore, al motore HONOR AI Portrait potenziato dall’intelligenza artificiale e alle conoscenze del celebre studio Harcourt (qui la scheda tecnica completa). Lo smartphone viene proposto su Amazon in offerta a 449,90 euro.

Se potete spendere di più e volete dare una possibilità a un pieghevole, potete trovare in sconto anche HONOR Magic V2: parliamo del dispositivo più sottile della sua categoria, con una cerniera realizzata in lega di titanio in grado di superare senza problemi le 400.000 pieghe e con un doppio schermo OLED (uno esterno da 6,43 pollici e uno interno da 7,92); per il multitasking entra in gioco la funzione Dual Tasking Efficiency, con schermo diviso verticalmente (qui la scheda tecnica completa). Lo smartphone ha debuttato al prezzo consigliato di 1999,90 euro, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon a partire da 1139,05 euro.

Restando in ambito smartphone, ci possiamo spostare sulla fascia media con HONOR Magic6 Lite 5G. Il dispositivo punta (anche) sulla robustezza grazie alla tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, che conferisce una migliore resistenza alle cadute e una maggiore durabilità; grazie anche all’uso di materiali di nuova generazione, il display (un AMOLED da 6,78 pollici Full-HD+) utilizza una tecnologia di ammortizzazione avanzata, che aumenta la capacità di assorbire gli urti fino a 1,2 volte (qui la scheda tecnica completa). Lo smartphone ha debuttato a 399,90 euro, ma con il Prime Day potete trovarlo in offerta a partire da 232,65 euro.

Chiudiamo le principali offerte HONOR del nuovo canale ufficiale su Amazon con un tablet: parliamo di HONOR Pad 9, un dispositivo pensato soprattutto per l’intrattenimento e dotato di un ampio display FullView da 12,1 pollici e di un sistema audio a otto altoparlanti. Il pannello integra funzioni per il comfort visivo, come il Dynamic Dimming, che riducono l’affaticamento visivo (qui la scheda tecnica completa). Il tablet Android ha esordito a 349,90 euro, ma è disponibile in sconto a 279,90 euro nelle colorazioni Space Gray e Cyan Lake.

Se state cercando altre offerte firmate HONOR potete dare un’occhiata al nuovo canale ufficiale su Amazon, seguendo il link qui in basso:

Queste dunque le migliori offerte dell’Amazon Prime Day sui prodotti HONOR. Le proposte qui sopra sono valide fino alle 23:59 del 17 luglio 2024, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2024 potete consultare le nostre selezioni qui in basso, suddivise per categoria. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.

