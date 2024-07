Nelle ultime ore sta facendo il giro della rete un filmato caricato su TikTok dall’utente pixo_unpacking in cui viene mostrata quella che dovrebbe essere la fotocamera del Pixel 9 Pro. Dalla rapida occhiata, è possibile notare come lo zoom massimo dovrebbe restare a 30x.

Il sistema di regolazione, così come avviene con Pixel 8 Pro, dovrebbe adottare obiettivi con zoom periscopico 5x, ampliato poi a 30x grazie a un mix di elaborazione software e hardware. Sotto questo punto di vista, dunque, Pixel 9 Pro non sembra destinato a proporre rivoluzioni.

Il video sulla fotocamera Pixel 9 Pro rivela un misterioso particolare

Nel video di ventuno secondi viene mostrato lo zoom graduale di un paesaggio, a partire dallo 0,5x ultrawide, passando per l’1x della fotocamera principale arrivando gradualmente fino allo 30x, limite già proposto con le due precedenti generazioni di Pixel. Questo potrebbe far storcere non poco il naso a chi attende con impazienza il lancio del nuovo smartphone di Google. Con il boom dell’Intelligenza Artificiale, infatti, in molti avrebbero scommesso su un upgrade a livello di zoom.

Ad aver catturato l’attenzione degli appassionati è però uno strano particolare. L’app Fotocamera in uso durante le riprese adotta un’interfaccia utente sostituita l’anno scorso da Google. A rivelare tutto ciò è una disposizione diversa da quella attuale dei cursori per gestire luminosità, contrasto e saturazione, non risultando sotto l’otturatore, come avviene oggi.

Cosa potrebbe significare? Che Google faccia un passo indietro così deciso è alquanto improbabile. La risposta più plausibile è che il telefono mostrato nel filmato utilizzi una versione precedente dell’app. Se questo discorso sembra valido, apre però anche a nuovi scenari: l’app aggiornata potrebbe teoricamente “sbloccare” nuove funzionalità o persino aumentare il livello di zoom.

Una fonte interna a Google svela altri dettagli sulla fotocamera del Pixel 9

Il video dedicato allo zoom del Pixel 9 Pro non è però l’unico materiale trapelato da Google sulla linea di smartphone ormai prossima al lancio. Forte di una fonte interna alla compagnia di Mountain View, il sito Android Authority ha svelato alcuni dettagli interessanti sul comparto fotografico dei Pixel 9 attraverso una rappresentazione grafica dei dispositivi.

Se per lo zoom si parla di poche (se non nessuna) novità, tutto cambia parlando dei sensori. Secondo la fonte, Google avrebbe sostituito il Sony IMX386 ultrawide con il nuovo Sony IMX858. In termini prettamente pratici, ciò si dovrebbe tradurre con riprese migliori in condizioni di scarsa illuminazione. Ciò è possibile anche grazie al mantenimento del sensore a infrarossi Melexis MLX90632, da molti considerato però come superfluo e in grado di influire negativamente sul costo finale del telefono.

Non dovrebbero cambiare il sensore primario, ovvero il Samsung GNK, e la fotocamera frontale Samsung 3J1, sebbene quest’ultima dovrebbe essere supportata da un sistema di messa a fuoco automatico. Sebbene questa non sia una novità assoluta, nella precedente generazione di smartphone risulta un’esclusiva del Pixel 8 Pro, mentre in questo caso si parla del Pixel 9 base.

Secondo la fonte, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL dovrebbero essere dotati della stessa configurazione per quanto riguarda la fotocamera. Un particolare che risalta dalla grafica proposta da Android Authority è la configurazione prevista per il Pixel 9 Pro Fold, che sembra destinata a cambiare e non poco. Si parla di una fotocamera ultrawide che passa dal sensore Sony IMX386 (1/2.8”) al Samsung 3LU (1/3.2”). Inoltre, le fotocamere selfie Sony IMX355 (1/2.8″) e Samsung (3J1, 1/3″) dovrebbero lasciare il posto alla Samsung 3K1 (1/3.94″).

Questo apparente downgrade potrebbe non far piacere agli appassionati di modelli foldable. Va però detto che il nuovo modello Pixel dovrebbe essere più sottile rispetto al passato (si parla di 2 millimetri in meno), costringendo i produttori a trovare un compromesso tra qualità della fotocamera e spazio disponibile.

Infine il lancio di Pixel 9 potrebbe essere accompagnato dalle tante attese riprese di video in 8K. Secondo quanto rivelato, la prossima versione dell’app Pixel Camera andrà finalmente a supportare la registrazione di video 8K (7680 x 4320 pixel) a 30 fotogrammi al secondo. La fonte, riguardo questa implementazione, non è stata in grado di determinare tutti o solo una parte dei dispositivi della linea saranno in grado di girare filmati in questo formato.