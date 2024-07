Ancora poche settimane ci separano dal lancio ufficiale della gamma dei Google Pixel 9, ma come ogni anno leak e rumor la fanno da padrone lasciando poco spazio all’immaginazione. I nuovi dispositivi Made by Google hanno infatti ottenuto la certificazione ufficiale dagli enti regolatori, e con essa arrivano numerose immagini che ci mostrano qualche dettaglio in più.

L’evento di presentazione dei nuovi smartphone Pixel, notoriamente fissato all’inizio dell’autunno, arriverà quest’anno prima del previsto: il prossimo 13 agosto il colosso di Mountain View dovrebbe presentare al mondo Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL e Google Pixel 9 Pro Fold (nome da confermare).

Nel corso dei mesi sono state tante le fughe di notizie che hanno anticipato le novità di questi smartphone. Abbiamo avuto modo di vedere le prime immagini dal vivo di Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro XL, accompagnate da tutta una serie di dettagli sulle colorazioni disponibili al lancio per tutti i modelli e addirittura i probabili prezzi di vendita per il mercato europeo.

A poco meno di un mese dalla presentazione ufficiale, l’intera gamma degli smartphone è stata certificata dalla NCC, l’ente regolatore di Taiwan, che ha leakato in rete una serie di immagini che ci mostrano l’estetica dei dispositivi, dandoci ulteriori dettagli su alcune delle specifiche tecniche e un primo sguardo a Google Pixel 9 Pro Fold.

I Google Pixel 9 non hanno (quasi) più segreti

Google Pixel 9 (numero modello GUR25), Google Pixel 9 Pro (GEC77), Google Pixel 9 Pro XL (GZC4K) e Google Pixel 9 Pro Fold (GGH2X) hanno fatto capolino presso l’ente regolatore di Taiwan, ottenendo la certificazione ufficiale. Assieme alla certificazione arrivano numerose nuove immagini e altri dettagli sulle componenti interne degli smartphone, in particolare sulle capacità delle batterie e sulla velocità della ricarica.

Google Pixel 9 Pro Fold

Le immagini qui in basso ci mostrano per la prima volta il design di Google Pixel 9 Pro Fold da tutte le angolazioni. È possibile notare dei bordi interni più sottili rispetto a quelli dell’originale Google Pixel Fold, oltre alla nuova disposizione della fotocamera nel display interno, che passa ora nell’angolo in alto a destra.

Anche la piegatura interna del display sembra essere ridotta, mentre ciò che attira maggiormente l’attenzione è l’enorme modulo delle fotocamere, rialzato e di forma squadrata. Sembra dunque che Google abbia definitivamente deciso di abbandonare la camera bar che ha reso distinguibili i Pixel fin dal lancio dei Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Le immagini mostrano anche le componenti interne di Google Pixel 9 Pro Fold: stando all’ente regolatore, il nuovo pieghevole di Google dovrebbe avere una batteria da 4,560 mAh (3,377 + 1,183 mAh). La ricarica pare essere un tasto dolente, dato che dai test effettuati pare supportare circa 20,25 W. Si tratta sicuramente di una stima e la velocità pubblicizzata in sede di presentazione sarà sicuramente maggiore.

Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL

Gli altri dispositivi della gamma abbiamo già avuto modo di vederli grazie ai leak delle scorse settimane, ma tramite queste immagini possiamo farci un’idea più precisa. Cominciando dal piccolino Google Pixel 9, il design sembra essere molto simile a quello dell’attuale Google Pixel 8, ad eccezione del modulo fotocamera con due sensori racchiuso in un ovale rialzato: anche per i modelli non pieghevoli il colosso di Mountain View ha deciso di eliminare la camera bar che andava da un bordo all’altro dello smartphone.

Per quanto riguarda invece le componenti interne, Google Pixel 9 dovrebbe montare una batteria da 4780 mAh (capacità minima 4558 mAh), mentre dai test effettuati la velocità di ricarica ha raggiunto una media di circa 24,12 W.

Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL sono invece identici tra di loro, ad eccezione delle dimensioni. Secondo i leak, il modello Pro dovrebbe contare su un display da 6,34 pollici, mentre il suo fratello maggiore dovrebbe montare un display più grande da 6,73 pollici. Cambiando le dimensioni cambiano anche le capacità delle batterie: secondo l’ente regolatore il modello Pro dovrebbe portare con sé una batteria da 4780 mAh, mentre il modello XL una batteria da 4,942 mAh.

Si tratta di amperaggi inferiori rispetto a quelli di Google Pixel 8 Pro, anche se nelle specifiche tecniche ufficiali rilasciate durante le presentazioni si tende ad arrotondare tali valori per eccesso. Google Pixel 9 Pro XL sembra aver ottenuto un boost anche nella ricarica rapida, che dai test effettuati pare aver raggiunto i 32,67 W (probabilmente supporterà fino a 35 W), mentre il modello Pro si ferma a soli 25 W.

Queste le immagini di Google Pixel 9 Pro, l’unico che si mostra nella colorazione bianca:

E infine, queste le immagini di Google Pixel 9 Pro XL:

Poco meno di un mese ci separa dalla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone Made by Google: non ci resta che aspettare il prossimo 13 agosto per tutte le conferme del caso, anche se nel corso dei prossimi giorni saremo sicuramente colpiti da una valanga di ulteriori leak.