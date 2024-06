Il tempo delle indiscrezioni per POCO M6 è oramai finito: il produttore asiatico, infatti, nelle scorse ore ha annunciato il suo nuovo smartphone di fascia media.

Si tratta di uno smartphone che può contare su una dotazione tecnica che ricorda quella di Redmi 13, con un display LCD da 6,79 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, un processore MediaTek Helio G91-Ultra, una fotocamera principale Samsung ISOCELL HM6 da 108 megapixel e una batteria da 5.030 mAh.

Le principali caratteristiche di POCO M6

Per quanto riguarda il design, lo smartphone frontalmente presenta un ampio display con un foro in alto al centro per la fotocamera dedicata ai selfie mentre il modulo fotografico principale è posizionato nell’angolo in alto a sinistra.

Ecco le principali caratteristiche del nuovo smartphone di POCO:

display LCD da 6,79 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 × 2.400 pixel), refresh rate a 90 Hz e protezione Corning Gorilla Glass

processore MediaTek Helio G91-Ultra (12 nm) con GPU ARM Mali-G52 MC2

6 GB / 8 GB di RAM LPDDR4X

128 GB / 256 GB di memoria di archiviazione (eMMC 5.1), espandibile via MicroSD fino a 1 TB

fotocamera frontale da 13 megapixel (f/2.45)

doppia fotocamera posteriore con sensore primario Samsung ISOCELL HM6 da 108 megapixel (1/1,67″) e sensore macro da 2 megapixel

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali

ingresso jack audio da 3,5 mm, Radio FM

connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Android 14 con Xiaomi HyperOS

batteria da 5.030 mAh con ricarica rapida a 33 W

dimensioni: 168,6 x 76,28 x 8,3 mm

peso: 205 grammi

POCO M6 farà il suo esordio negli Stati Uniti domani al prezzo di 129 dollari (circa 120 euro) nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione e a 149 dollari (circa 140 euro) nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da POCO per quanto riguarda l’Italia.