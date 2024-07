Google sta avendo difficoltà a mantenere riservati i dettagli della nuova serie Pixel 9, prima del suo evento previsto per il 13 agosto prossimo, dove avremo modo di conoscere più da vicino l’ultimo dispositivo dell’azienda. Infatti già diverse settimane fa, i Pixel 9 si mostravano in una serie di foto dal vivo. Grazie a diverse anticipazioni, abbiamo già un’idea piuttosto chiara di cosa aspettarci, anche per quanto riguarda i prezzi.

Già la settimana scorsa, un video ha mostrato il Pixel 9 con lo schermo acceso. Ora una nuova fuga di notizie ci offre uno sguardo ravvicinato al suo fratello maggiore, il Pixel 9 Pro XL.

Grazie ai nuovi leak abbiamo ben due video da mostrarvi. Questo materiale proviene dall’account TikTok PixoPhone, entrambi dedicati a dei semplici confronti di dimensioni. Il primo video confronta le dimensioni del Pixel 9 con quelle del Pixel 9 Pro XL.

I dispositivi in questione sono prototipi hardware, come evidenziato dalle incisioni sul pannello posteriore, sebbene sembrino essere versioni quasi definitive, dato che presentano il logo “G”.

Oltre alla differenza di dimensioni tra i due, possiamo osservare per bene l’intero corpo dello smartphone. Si intravedono le tre fotocamere, il flash LED ed il sensore di temperatura. Lungo i lati, invece, troviamo il pulsante di accensione e quelli del volume, mentre nella parte inferiore abbiamo l’inserto per la SIM, la porta USB-C e un altoparlante. In alto, è ben visibile l’antenna 5G mmWave.

Nel secondo video, invece, il Pixel 9 viene sostituito con un Galaxy S24 Ultra. Qui è possibile notare il confronto del Pro XL con il modello più grande della serie S24. Il Pixel 9 Pro XL è leggermente più corto del top di gamma di Samsung.

Pixel 9 Pro XL con bordi lucidi e retro opaco, il confronto con Pixel 9

Il confronto mostra come il Pixel 9 abbia un pannello posteriore lucido, mentre il Pixel 9 Pro XL opta per una finitura opaca, che tende meno a raccogliere le impronte, con un perimetro piuttosto brillante.

Su questi prototipi, le marcature regolatorie sono poste sul bordo sinistro vicino alla parte inferiore. Non sappiamo se questo sia solo il design di questi prototipi, dato che le incisioni generalmente sono sul retro, o se questo rappresenti effettivamente l’aspetto finale del nuovo smartphone di Google.

Molto evidente è la differenza di dimensioni tra lo schermo da 6,24 pollici, atteso sul Pixel 9, e schermo da 6,73 pollici del Pixel 9 Pro XL. Per quanto riguarda invece il Pixel 9 Pro, secondo alcune voci, potrebbe avere uno schermo da 6,34 pollici.

Ecco l’esclusivo confronto tra il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro XL