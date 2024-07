Lo scanner per QR code su Android sembra essere destinato a un sostanzioso restyling, con una nuova interfaccia che dovrebbe migliorare in modo sostanziale l’esperienza utente.

A rivelarlo è stato il sito di Android Authority che, attraverso la pratica nota come APK teardown, ha esaminato l’ultima beta di Google Play Services (versione 24.28.30) scoprendo alcune caratteristiche di quello che potrebbe essere presto il nuovo scanner.

A tal proposito è stata individuata una nuova animazione, con una ridistribuzione dei tasti della torcia e dei pulsanti di feedback, riposizionati più vicini alla parte inferiore del display. Ciò potrebbe rendere più semplice l’utilizzo dello strumento anche gestendo lo stesso con una sola mano.

Scanner per QR code: immagini e video di come potrebbe diventare a breve

L’attuale scanner di QR code integrato nel sistema operativo di Google offre tre pulsanti. Questi sono presenti nella parte superiore dello schermo, come è possibile osservare nel primo di questi due screenshot.

Nell’interfaccia utente ridisegnata, Google ha integrato la torcia e il richiamo ai feedback in un nuovo pulsante più grande centrato e vicino alla parte inferiore dello schermo. Al suo interno, come è possibile vedere nell’immagine a destra, è presente il terzo pulsante per scansionare il codice QR. Questo nuovo posizionamento, smartphone in mano, permette di gestire più facilmente lo strumento con il pollice, senza dover usare la seconda mano. Per rendere le idee ancora più chiare, Android Authority ha proposto anche un video che mostra come funziona lo scanner con il nuovo design:



 

Il nuovo scanner di QR non è attualmente disponibile per gli utenti anche se, visto che si tratta di un’implementazione che sembra già quasi pronta all’attivazione, potrebbe non mancare tanto prima dell’effettivo lancio.