Mancano solo pochi giorni all’Amazon Prime Day 2024, durante il quale saranno proposte ai clienti Amazon Prime migliaia e migliaia di offerte su prodotti tech e non, ma per alcune di esse non sarà necessario attendere la prossima settimana: Anker propone in queste ore tante offerte sui suoi prodotti, tra power bank, caricabatterie, cuffie true wireless e prodotti per la smart home, e grazie ad alcuni coupon specifici potete approfittare fin da subito dei prezzi del Prime Day. Vediamo come fare.

Le offerte Anker “anticipano” l’Amazon Prime Day 2024 grazie ai coupon

Come abbiamo visto, l’Amazon Prime Day 2024 si terrà il 16 e il 17 luglio 2024, anche se alcune proposte sono già attive da qualche giorno (comprese quelle di Amazon Seconda Mano, ex Warehouse Deals). Se siete alla ricerca di accessori, prodotti per la smart home, cuffie true wireless e non solo, sappiate che su Amazon sono disponibili fin da subito le offerte del Prime Day di casa Anker: le proposte sono le stesse che saranno attive durante l’evento, e grazie a specifici coupon possono essere sfruttate fin da subito.

Anker mette a disposizione sconti su tanti modelli di power bank, caricabatterie di vario genere (anche wireless), cuffie true wireless della linea Soundcore, altoparlanti e altri prodotti per la smart home, come robot aspirapolvere e dispositivi per la sicurezza. In particolare, quelle qui in basso sono le offerte Anker già attive: per raggiungere i prezzi indicati dovete applicare i coupon disponibili su Amazon stessa e aggiungere il coupon indicato (se disponibile).

Offerte caricabatterie e power bank Anker

Offerte cuffie wireless e altoparlanti Anker

Offerte smart home Anker eufy

Fino al 15 luglio 2024 potete approfittare dei prezzi qui sopra attraverso i vari coupon, mentre durante l’Amazon Prime Day 2024 saranno proposti alle stesse cifre senza coupon. Vi ricordiamo che durante l’evento saranno disponibili tantissime offerte, quindi potete già iniziare a salvare tra i preferiti alcune delle nostre pagine dedicate alle varie tipologie di prodotti: