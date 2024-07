Manca ormai sempre meno al tanto atteso Prime Day, l’evento di Amazon riservato ai suoi utenti Prime che si terrà rispettivamente il prossimo 16 e 17 luglio: nell’attesa, però, Amazon Italia propone diverse offerte interessanti per smartphone, tablet, notebook e tanto altro. Nella giornata di oggi, in particolare, è disponibile il Samsung Galaxy S23 in offerta al minimo storico, con un sensazionale sconto del 44% rispetto al prezzo di listino consigliato dalla compagnia, arrivando così al prezzo di soli 549 euro.

Samsung Galaxy S23: perchè ne vale la pena?

Uno dei punti di forza di questo smartphone è rappresentato dal suo display Dynamic AMOLED 2X da 6.9 pollici di diagonale, che garantisce un’ottima visione per film e serie TV in streaming, oltre a qualsiasi altro contenuto multimediale.

Buona la fotocamera con un sensore da 50 megapixel, in grado di restituire fotografie di ottima qualità in ogni condizione. L’utente ha la possibilità di scattare in formato RAW ad alta risoluzione, consentendo di non perdere nessun dettaglio dello scatto. Al suo interno, Samsung Galaxy S23 monta una memoria da 128 GB, dentro la quale è possibile archiviare foto, video e qualsiasi tipologia di app. Lo smartphone supporta inoltre Galaxy AI, l’intelligenza artificiale di Samsung che offre diverse funzionalità interessanti come la traduzione live delle chiamate, Assistente Foto per aggiustare e ritoccare automaticamente le foto e tanto altro ancora.

Il vero e proprio cuore pulsante di Galaxy S23 risiede indubbiamente nel processore Snapdragon 8 Gen 2.1, in grado di assicurare ottime prestazioni in ogni contesto: sarà possibile dunque avviare qualsiasi tipologia di app, anche quelle più pesanti, senza riscontrare particolari tentennamenti o esitazioni. Molto apprezzata anche la funzione di Ricarica Super-Rapida da 25W, che consente di ricaricare lo smartphone nel giro di una decina di minuti con una sufficiente percentuale di energia.

Nel caso dell’offerta odierna di Amazon lo smartphone si presenta nella sua colorazione Phantom Black, elegante e perfetta per tutti i gusti. In alternativa sono disponibili anche le colorazioni Crema, Green e Lavander, riuscendo così a venire incontro alle esigenze di tutti. Dal momento che il prodotto è venduto e spedito da Amazon, è possibile beneficiare del servizio Amazon Prime per la consegna gratuita in un giorno lavorativo.

Acquista Samsung Galaxy S23 al minimo storico su Amazon, a soli 549€