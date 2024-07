Nel corso delle ultime ore la compagnia OnePlus ha finalmente confermato la sua lineup di modelli per la sua prossima presentazione che si terrà a Milano, il 16 luglio. L’evento in particolare vedrà come protagonisti l’annuncio di OnePlus Nord 2, OnePlus Pad 2, OnePlus Watch 2R e infine OnePlus Nord Buds 3. Confermata anche la disponibilità dei modelli in India, grazie alla recente pubblicazione di un listino su Amazon India. Nel frattempo, sono emersi alcuni leak riguardanti in particolar modo le principali specifiche tecniche di OnePlus Pad 2: scopriamole insieme.

OnePlus Pad 2: ecco le caratteristiche principali

In base a quanto sarebbe trapelato dal noto informatore Ishan Agarwal, OnePlus 2 monterà infatti un display IPS da 12.1 pollici di diagonale, corredato da una frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz, e una risoluzione di 3000 x 2120 pixel. Il display potrebbe inoltre supportare la funzionalità Dolby Vision, garantendo una luminosità pari a 900 nits.

Per quanto riguarda il processore, invece, il nuovo tablet di casa OnePlus potrebbe verosimilmente ospitare il chip Snapdragon 8 Gen 3, che sarà disponibile in due configurazioni distinte: da una il modello da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, dall’altra invece 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

La batteria presenterà invece una capacità di 9510 mAh, oltre alla funzionalità di ricarica rapida SUPERVOC da 67W. Quanto alla fotocamera, OnePlus Pad 2 ospiterà un sensore posteriore da 13 megapixel, accompagnato poi da un sensore frontale da 8 megapixel. Il tablet sarà inoltre disponibile sul territorio indiano in corrispondenza dell’uscita contemporanea degli accessori OnePlus Stylo 2, Folio Case e Smart Keyboard.

Altri dettagli emergono anche per i rimanenti modelli: ad oggi sappiamo infatti che OnePlus Nord 4 sarà disponibile con un design completamente in metallo, mentre OnePlus Watch 2R ospiterà il sistema operativo di Google, Wear OS. Quanto a Nord Buds 3, invece, si posizioneranno all’interno di un segmento di mercato del tutto analogo a quello di OnePlus Buds 3, con diverse caratteristiche interessanti ad un prezzo popolare.

L’evento OnePlus Summer Launch Event sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale della compagnia a partire dalle 15 (orario italiano) del 16 luglio: gli utenti avranno modo di conoscere finalmente ogni dettaglio riguardante i nuovi quattro modelli e la loro relativa disponibilità sul mercato globale.