Secondo recenti analisi, il Pixel 8a potrebbe non supportare una delle funzionalità più attese di Android 15, ovvero la condivisione dell’audio tramite Bluetooth LE Audio. La tecnologia di Audio Sharing, conosciuta anche come Auracast, permette di trasmettere l’audio del dispositivo in modalità wireless a più dispositivi presenti nelle vicinanze. Questo è un nuovo modo, innovativo, di condividere musica, podcast e quant’altro, senza aver bisogno di complicati setup.

Molti smartphone top di gamma, già supportano la funzionalità di broadcasting che utilizza il Bluetooth Low Energy per inviare audio a singoli dispositivi. Purtroppo non tutti i dispositivi compatibili con Bluetooth LE Audio potranno sfruttare la funzionalità broadcasting; in particolare sembrerebbe che il Pixel 8a e la serie Pixel 7, non disporranno di questa funzionalità, anche se tecnicamente la compatibilità esiste.

Alcune fonti sono state in grado di provare questa funzionalità di Android 15, abilitando manualmente il supporto per il broadcasting LE Audio su un Pixel 8 Pro. Modificando due proprietà di sistema ed impostandole su “true”, è stato possibile consentire al dispositivo di trovare e trasmettere flussi Auracast. Tuttavia, queste proprietà non sono abilitate di default su nessun dispositivo Pixel, inclusi i modelli di punta, come il Pixel 8 Pro.

Pixel 8a senza questa funzionalità: disponibile solo per top di gamma?

Per quanto riguarda il Pixel 8a, nei file di configurazione manca la dichiarazione che abilità questa proprietà di sistema. Presumiamo, quindi, che il supporto per il broadcasting LE Audio potrebbe non essere incluso quando questa funzionalità verrà rilasciata con Android 15. Ciò non significa che non possa mai essere rilasciata in futuro. Tuttavia, il fatto che manchi solo nel Pixel 8a, mentre è presente su tutti gli altri modelli di fascia alta, ci porta a pensare che Google intenda riservare questa funzionalità ai suoi dispositivi top di gamma, proprio come accaduto con l’audio spaziale, che fino ad oggi è assente su qualsiasi modello della serie Pixel a.

Se tutto ciò venisse confermato, sarebbe davvero deludente per tutti coloro che speravano di utilizzare il Pixel 8a con la nuova funzionalità di condivisione audio di Android 15, utile ed innovativa. Sembra che, per adesso, i dispositivi a beneficiare di questa funzionalità saranno il Pixel 8, il Pixel 8 Pro e la futura serie Pixel 9.

Non sappiamo se Google cambierà idea e includerà il supporto per il broadcasting LE Audio anche nei dispositivi di fascia media come il Pixel 8a. Per ora, gli utenti dovranno attendere ulteriori annunci ufficiali per sapere se il loro dispositivo riceverà il supporto a questa funzione con il rilascio di Android 15.