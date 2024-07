Periodo ricco di novità per CUBOT che annuncia oggi un nuovo dispositivo, pronto a rivoluzionare il mercato del mobile gaming. Si chiama CUBOT MAX5, arriverà sul mercato il prossimo 22 luglio e sarà ricco di funzioni evolute pensate per garantire un’esperienza utente molto divertente.

Scheda tecnica di livello

Il cuore di CUBOT MAX5 è il chipset MediaTek Dimensity 8200, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri in grado di unire potenza di calcolo ed efficienza energetica. In questo modo le prestazioni sono sempre fluide, specialmente nelle sessioni prolungate di gioco. La CPU octa core opera a una frequenza massima di 3,1 GHz garantendo una elevata responsività del sistema, facendo diventare solo un brutto ricordo i lag.

Ottimo anche lo schermo, con una diagonale da 6,95 pollici che assicura un ottima area visibile, con una frequenza di refresh di 144 Hz, tipica di questo genere di prodotti. Una soluzione perfetta per gli amanti del mobile gaming, soprattutto per titoli ricchi di azione e velocità. Lo schermo è dotato delle migliori tecnologie per la riduzione dell’emissione di luce blu, per ridurre l’affaticamento durante le sessioni più impegnative.

Niente male il comparto fotografico, che può contare su un sensore principale da 100 megapixel, così da catturare ogni dettaglio delle vostre giornate. La modalità notturna permette di avere scatti luminosi anche quando cala la luce naturale, così come negli interni, per foto sempre all’altezza delle aspettative. La fotocamera frontale da 32 megapixel consente di realizzare dei selfie appaganti, con una funzione di tracciamento che permette di avere tutti i soggetti perfettamente a fuoco.

Per festeggiare degnamente il lancio CUBOT mette in palio ben 5 unità del nuovo CUBOT MAX5, un’opportunità imperdibile per chi vuole toccare con mano la qualità del nuovo smartphone.

Nei prossimi giorni arriveranno nuovi dettagli, insieme alle informazioni relative al prezzo di vendita di CUBOT MAX5. A seguire il link per partecipare al giveaway.

Giveaway CUBOT MAX5: Potete provare a vincere CUBOT MAX 5 visitando la pagina ufficiale

