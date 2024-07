All’interno della categoria degli smartphone di fascia medio/bassa, Samsung ricopre senz’ombra di dubbio una posizione significativa e di rilievo, grazie alla sua serie Galaxy A in continua espansione in termini di nuovi modelli. In particolare nella giornata di oggi arrivano alcune interessanti novità per il prossimo Galaxy A16 4G, che è stato recentemente avvistato all’interno del database IMEI: scopriamone insieme le specifiche tecniche.

Samsung Galaxy A16 4G: un decisivo passo in avanti?

Lo smartphone in questione è infatti apparso nel database IMEI con il codice seriale d’identificazione “SM-165F“. Ad oggi non conosciamo ancora le specifiche tecniche del prossimo modello, pur consci dei notevoli progressi di questa serie da un anno all’altro.

In passato le differenze tra un modello di Galaxy Serie A e il successivo erano a dir poco sostanziali ed evidenti, come nel caso di Galaxy A14 e Galaxy A15. Quest’ultimo si presentava infatti l’anno scorso con un display AMOLED da ben 6.5 pollici di diagonale, una frequenza d’aggiornamento da 90 Hz, e ben 800 nits di luminosità, che assicura una visione ottimale in ogni condizione di luce. Quanto al processore, Galaxy A15 montava un chip Mediatek Helio G99, con un massimo di 8 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di memoria interna tra le opzioni disponibili.

Sulla base di questi netti miglioramenti, ci aspettiamo dunque un salto in avanti simile per il prossimo Samsung Galaxy A16 in termini di caratteristiche e specifiche tecniche, con un focus per quanto riguarda il chip e la capacità della batteria.

La data di lancio prevista per il prossimo Samsung Galaxy A16 4G si aggira indicativamente a cavallo tra i mesi di novembre e dicembre: ricordiamo infatti che il precedente Samsung Galaxy A15 venne lanciato lo scorso dicembre. Rimaniamo a questo punto in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito a questo nuovo modello da parte della compagnia coreana, che siamo certi non tarderanno a giungere nel corso delle prossime settimane con un ipotetico evento di presentazione.