Nel corso della giornata di oggi Amazfit ha finalmente cominciato la distribuzione di un nuovo interessante aggiornamento per il sistema operativo del suo smartwatch Amazfit Balance, che arriva così alla versione 3.20.6.1. L’aggiornamento in questione porta con sé importanti novità, che faranno sicuramente la gioia di tantissimi utenti che lo utilizzano quotidianamente: scopriamone insieme le principali nel dettaglio.

Il nuovo firmware di Amazfit Balance

Il nuovo aggiornamento ha un peso di circa 12.6 megabyte, e porta con sé diverse funzionalità e ottimizzazioni interessanti per lo smartwatch di casa Amazfit. Partiamo innanzitutto da due nuove attività che sono state introdotte, rispettivamente il Padel e Pickleball. Nuovi aggiornamenti arrivano anche per la modalità pesca, con una nuova pagina apposita che mostra alcune statistiche importanti, tra cui il numero esatto di lanci effettuati, il numero di pesci effettivamente catturati, l’orario preciso rispettivamente dell’alba e del tramonto, e tanto altro ancora, risultando così un ottimo compagno per le sessioni di pesca.

Oltre a questo arrivano nuove localizzazioni per Zepp Flow, che a partire dal prossimo 1 luglio supporterà anche il portoghese, il giapponese e il coreano. A partire da questo aggiornamento sarà inoltre possibile raccogliere il valore di alcuni parametri biologici come il volume massimo di ossigeno (VO2max) durante le sessioni di corsa nella natura.

Diversi cambiamenti sono previsti anche per display, con l’introduzione di un’apposita modalità notturna che supporta i colori rosso, arancione e verde per una visione più comoda e naturale negli ambienti poco illuminati: è possibile attivare questa nuova modalità notturna direttamente dalle impostazioni dello smartwatch, in corrispondenza della voce “Display”. Per non parlare delle modifiche previste al sistema delle notifiche, che saranno completamente sincronizzate tra smartphone e Amazfit Balance: alla cancellazione della notifica su un dispositivo, corrisponderà immediatamente la cancellazione sul dispositivo collegato.

Nella fase di ricarica dello smartwatch, inoltre, si attiverà in maniera completamente automatica la modalità “Non disturbare“. Al momento l’aggiornamento è stato distribuito solo ed esclusivamente all’interno del territorio statunitense, cui seguiranno verosimilmente tutti i restanti mercati del mondo.

Ricordiamo infine che Amazfit Balance riceve aggiornamenti con una cadenza pressoché mensile da ormai diverso tempo, a partire dall’introduzione di Zepp OS 3.5 avvenuta lo scorso febbraio. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Amazfit, i quali siamo certi non tarderanno a giungere nel corso dei prossimi mesi a venire.