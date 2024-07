Con l’update di giugno, la nota app di messaggistica Telegram ha implementato diverse novità che vanno a influenzare il suo utilizzo sotto diversi punti di vista.

La prima modifica riguarda la possibilità di ridurre le mini app in una barra collocata nella parte inferiore del display. In questo modo Telegram consente, quando necessario, di rispondere a messaggi o interagire con altre applicazioni per poi tornare in un secondo momento sull’app minimizzata. Il tutto senza tempi di caricamento necessario quando si apre un’app da zero.

Per ridurre a icona un’app è necessario scorrere verso il basso sul relativo titolo e, per riaprire la stessa, basta selezionare la barra delle app e scegliere l’applicazione desiderata.

Update di giugno: Stelle di Telegram e TonCoin

Un’altra novità è quella che riguarda le Stelle di Telegram, introdotte recentemente dalla piattaforma. A discrezione del proprietario di un canale queste possono essere accettate come forma di pagamento per sbloccare foto o video. Discorso identico va fatto con gli sviluppatori di bot che offrono beni e servizi digitali.

Le stelle possono poi essere poi scambiate con TonCoin o utilizzate pubblicizzare un canale attraverso le Inserzioni di Telegram. Come sottolineato dal servizio stesso, Telegram non trattiene praticamente nessuna commissione dalle transazioni avvenute tramite stelle (escluse eventuali tasse o commissioni esterne). Non solo: per chi intende promuovere un bot, un canale o un gruppo, utilizzando le stelle può ottenere uno sconto fino al 30% sulle spese.

Per utilizzare le stelle nelle inserzioni è necessario accedere alla sezione Saldo o Monetizzazione di un bot, selezionando poi Acquista inserzione. Nota bene: le stelle possono essere utilizzate solo dal bot o canale che le ha guadagnate.

Tra gli aggiornamenti proposti da Telegram figura anche la possibilità di effettuare la ricerca di storie tramite hashtag.

Selezionando un qualunque hashtag, infatti, è possibile effettuare una ricerca che riguarda lo stesso, sia per quanto riguarda le chat personali che nei canali pubblici. Ciò consente di sfogliare le storie pubbliche, ottenendo subito una vasta panoramica riguarda a un preciso tema. In questo modo Telegram intende offrire anche un potente strumento ai creator che, attraverso la ricerca con hashtag possono godere di una maggiore visibilità rispetto al passato.

Sempre nel contesto delle ricerche merita una citazione la nuova ricerca delle storie per posizione. Questa permette di aggiungere un tag alle proprie storie riguardante la posizione dell’utente in un determinato momento. Così come avviene con i già citati hashtag, selezionando un tag di posizione è possibile accedere a tutti i contenuti che riguardano quel specifico luogo. La funzione, oltre a risultare per piacevole per gli utenti, può rappresentare un ottimo modo per rendere visibile un locale sia esso un bar, ristorante o quant’altro.

Non meno interessante è l’introduzione dei widget per i link nelle storie, riservata agli utenti Telegram Premium. Chi ha sottoscritto l’abbonamento può mettere in evidenza un link, aggiungendo un widget apposito alle proprie storie, con un’elegante anteprima in grado di catturare l’attenzione del pubblico. I wiget per i link sono personalizzabili, con possibilità di aggiungere un nome personalizzato al posto del semplice URL.