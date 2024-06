Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale della serie Xiaomi 15 ma in Rete già da tempo si susseguono le indiscrezioni che provano ad anticipare le principali caratteristiche dei nuovi smartphone del colosso cinese.

E così nelle scorse ore è arrivato un nuovo contributo per coloro che attendono di scoprire cosa Xiaomi ha in serbo per i suoi utenti con la prossima generazione dello smartphone di punta dell’azienda: il popolare leaker Digital Chat Station, infatti, ha svelato alcuni dettagli relativi a Xiaomi 15 Pro.

Le ultime indiscrezioni sulle caratteristiche di Xiaomi 15 Pro

Ricordiamo che Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro dovrebbero essere gli smartphone a cui toccherà l’onore di fare esordire sul mercato l’atteso nuovo processore di punta dell’offerta di Qualcomm, ossia Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

A dire del leaker, Xiaomi 15 Pro dovrebbe poter contare su uno schermo micro curvato con risoluzione 2K e un sensore ultrasonico integrato per il riconoscimento delle impronte digitali.

Importanti novità dovrebbero essere introdotte dal produttore cinese nel comparto fotografico, che dovrebbe poter vantare un nuovo sensore principale “super largo” con risoluzione da 50 megapixel (senza l’apertura variabile invece presente nel predecessore ma con un’apertura comunque ampia).

Sempre per quanto riguarda il comparto imaging, Xiaomi avrebbe deciso di implementare anche un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom 3x.

Tra le altre caratteristiche di Xiaomi 15 Pro non dovrebbero mancare una batteria “super grande” e una scocca leggermente più sottile rispetto a quella del modello di precedente generazione.

In sostanza, il nuovo smartphone di punta dell’offerta del colosso cinese dovrebbe arrivare sul mercato con una dotazione tecnica da primo della classe, tale da non dover temere il confronto con la concorrenza.

Per la presentazione ufficiale della serie Xiaomi 15 probabilmente bisognerà attendere fino alla fine di ottobre o all’inizio di novembre, periodo in cui dovrebbe esordire in Cina. In Europa, invece, ci sarà da avere pazienza almeno per qualche settimana in più.