Samsung ha da poco annunciato tre nuovi sensori ottici per le fotocamere principali e per quelle secondarie degli smartphone. I nuovi sensori si chiamano ISOCELL HP9, ISOCELL GNJ e ISOCELL JN5 e rispondono alla sempre crescente necessità e interesse degli utenti dei device mobile di avere la possibilità di scattare fotografie di altissimo livello.

Le novità dei nuovi sensori ottici per le fotocamere Samsung

ISOCELL HP9

Il sensore ISOCELL HP9 è il primo teleobiettivo da 200 MP per il settore degli smartphone e prevede 200 milioni di pixel da 0,56 micron (μm) in un formato ottico da 1/1,4 pollici. La tecnologia di questo sensore integra una microlente brevettata ad alta rifrazione che è caratterizzata dall’utilizzo di un nuovo materiale. In questo modo il sensore HP9 migliora nettamente la capacità di raccolta della luce raccogliendola con maggior precisione al filtro RGB corrispondente. Il risultato sono colori più vividi, una messa a fuoco migliore con una sensibilità alla luce ottimizzata del 12% e un contrasto dell’autofocus del 10% più efficiente rispetto alla versione precedente.

Tra le particolarità del sensore ISOCELL HP9 c’è la sua capacità di lavorare ottimamente anche in condizioni di scarsa illuminazione. A contribuire a questo scopo è la tecnologia Tetra²pixel che, unendo 16 pixel (4×4) in un ampio sensore da 12 MP e 2,24 (μm), restituisce immagini più nitide anche in ambienti bui. L’HP9 è inoltre supportato da un algoritmo remosaic che permette di arrivare a uno zoom di 12x preservando la nitidezza dell’immagine.

ISOCELL GNJ

In questo caso parliamo di un sensore dual pixel con 50 milioni di pixel da 1,0 (μm) in un formato ottico da 1/1,57 pollici. Ogni pixel ospita due fotodiodi così da ottenere una messa a fuoco automatica precisa e rapida, molto simile al modo in cui mettono a fuoco gli occhi umani. Il sensore GNJ acquisisce simultaneamente informazioni a colori così da avere una messa a fuoco più rapida. Il GNJ integra la funzione di zoom nel sensore per offrire riprese video più chiare e immagini ad alta risoluzione.

Tra le novità di questo sensore c’è lo strato antirifrangente (ARL) ad alta trasmissione migliorato che viene abbinato alla microlente ad alta rifrazione di proprietà di Samsung. La combinazione di queste tecnologie aumenta la trasmissione della luce e riduce i riflessi garantendo allo stesso tempo che le aree scure non venga illuminate in maniera eccessiva così da ottenere foto più precise. Il sensore GNJ utilizza un materiale isolante migliorato che riduce al minimo la diafonia (l’interferenza elettronica) tra i pixel adiacenti. Anche questo migliora la precisione e il dettaglio delle immagini.

Le innovazioni del sensore ISOCELL GNJ sono state ottenute con un consumo energetico ridotto rispettivamente del 29% in modalità anteprima e del 34% in modalità video 4K a 60 fps.

ISOCELL JN5

Con il sensore JN5 si utilizza la tecnologia Dual Vertical Transfer Gate (Dual VTG) che aumenta il trasferimento di carica all’interno dei pixel andando a ridurre il rumore in condizioni di illuminazione scarsa così da ottenere un’immagine molto più chiara. Utilizzando il Super Quad Phase Detection (Super QPD) questo sensore regola la messa a fuoco confrontando le differenze di fase (sia verticalmente che orizzontalmente), catturando anche i dettagli più piccoli degli oggetti in movimento.

Tra le tecnologie presenti su questo sensore c’è anche quella Dual Slope Gain (DSG) che migliora l’HDR. C’è anche l’implementazione di algoritmi che migliorano la velocità di ripresa della fotocamera così da permette uno zoom in tempo reale (sia in modalità di acquisizione che in anteprima) senza alcun tipo di ritardo.