Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno preso sempre più piede nel settore mobile e anche Google negli ultimi mesi ha deciso di spingere sull’acceleratore, implementando varie funzioni IA nei suoi principali prodotti.

Un ulteriore esempio della volontà del colosso di Mountain View di puntare sull’intelligenza artificiale è rappresentato da YouTube Music, il cui team di sviluppatori pare sia al lavoro su una nuova interessante funzionalità.

Anche YouTube Music punta sull’intelligenza artificiale

Almeno ciò è quanto emerge dall’analisi del codice della versione 7.06.53 dell’applicazione YouTube Music per Android, nel quale sono stati scovati dei riferimenti ad una nuova funzione chiamata Ask for Music.

Queste sono le stringhe nelle quali viene citata la nuova funzione:

<string name=”ask_for_music_prompt”>Ask for music</string>

<string name=”ask_music_submit_button”>Submit</string>

<string name=”ai_feature_input_disclaimer”>AI-generated responses are experimental. Quality and accuracy may vary. Please don’t enter confidential or personal information regarding yourself or others.</string>

Queste stringhe si trovano in un file denominato conversational_text_input.xml e ciò suggerisce che la nuova funzionalità potrebbe sostituire l’attuale funzione di ricerca vocale (ossia quella che è accessibile tramite l’icona del microfono).

Al momento YouTube Music consente già agli utenti di cercare musica usando i comandi vocali ma l’avviso relativo alla natura sperimentale delle risposte generate dall’intelligenza artificiale potrebbe suggerire che ci troviamo di fronte ad un’opzione di ricerca più colloquiale.

In sostanza, Ask for Music (o qualunque sia il nome che verrà scelto dal team di Google) potrebbe consentire agli utenti di cercare musica parlando in modo naturale, come ad esempio cercando dei brani attraverso la descrizione dei relativi video musicali o chiedendo brani simili a quelli di un determinato artista.

Del resto, questo tipo di approccio si andrebbe ad allineare alla recente strategia di Google volta all’integrazione dell’intelligenza artificiale e dell’elaborazione del linguaggio naturale nei suoi prodotti e servizi.

Allo stato attuale non vi sono informazioni su quando questa novità potrebbe essere implementata.