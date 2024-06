Il recente lancio di Redmi 13 in Europa potrebbe essere un segnale che Xiaomi intende seguire la tendenza dei concorrenti di non includere un caricabatterie nella confezione dello smartphone.

Attualmente Xiaomi consiglia di utilizzare la combinazione di ricarica Type-A da 33 W per ricaricare lo smartphone Redmi 13, il che suggerisce che l’azienda cinese potrebbe passare a una politica in cui i caricabatterie vengono venduti separatamente.

L’opinione pubblica è divisa sulla questione, poiché alcuni sostengono che riduce i rifiuti elettronici, inoltre consente ai produttori di abbassare potenzialmente i prezzi degli smartphone, tuttavia altri sono dell’idea che questa politica potrebbe costringere i consumatori ad acquistare caricabatterie di terze parti di qualità inferiore per risparmiare, il che potrebbe potenzialmente comportare dei rischi per la sicurezza.

Xiaomi verso l’eliminazione del caricabatterie dalla confezione degli smartphone?

La decisione di Xiaomi, come di altre aziende concorrenti, potrebbe anche essere vista come una strategia per aumentare le vendite di accessori, portando il consumatore a spendere di più alla fine dei conti.

Al momento è difficile dire se questo approccio interesserebbe tutti i dispositivi Xiaomi o solo modelli specifici, inoltre è possibile che l’azienda intenda valutare la reazione dei consumatori prima di prendere una decisione definitiva in merito all’inclusione o meno del caricabatterie nella confezione dello smartphone.