Mancano ormai una manciata di giorni al 10 luglio, data scelta da Samsung per l’evento Galaxy Unpacked durante il quale verranno svelati tutta una serie di nuovi dispositivi dell’azienda; il colosso dovrebbe infatti presentare ufficialmente gli ultimi smartphone pieghevoli delle famiglie Z Fold e Z Flip, nuove cuffie TWS, nonché i nuovi smartwatch della gamma Galaxy Watch.

Proprio per quel che riguarda i nuovi orologi del brand, abbiamo avuto modo di vedere di recente tutta una serie di indiscrezioni su estetica, caratteristiche e presunti prezzi, sia per Samsung Galaxy Watch7 che per l’inedita variante Galaxy Watch7 Ultra.

Quest’oggi, diamo un’occhiata insieme ad alcune piccole conferme, individuate dai colleghi di passionategeekz su Amazon Canada per Galaxy Watch7.

Samsung Galaxy Watch7 appare su Amazon Canada

Come anticipato in apertura, il prossimo smartwatch del colosso coreano è apparso su Amazon Canada nella variante base, ovvero Galaxy Watch7 da 40 mm; non ci sono particolari novità rispetto a quanto emerso in precedenza grazie a tutta una serie di indiscrezioni, ma abbiamo comunque qualche piccola conferma su alcune caratteristiche del dispositivo.

Stando alle precedenti fughe di notizie, sappiamo che Galaxy Watch7 dovrebbe essere disponibile nelle dimensioni 40 mm e 44 mm, dovrebbe vantare Armor Aluminium 2 e un display in vetro zaffiro che renderà i nuovi smartwatch particolarmente robusti con certificazioni IP68 e MIL-STD-810H e resistenza fino a 5 ATM.

L’individuazione del dispositivo sul noto e-commerce ci fornisce una conferma per quel che riguarda il chipset scelto da Samsung, per quanto non venga espressamente menzionato che si tratti di un processore proprietario Exynos, abbiamo la medesima indicazione già vista riguardante il processo produttivo della componente, ovvero 3 nm, teoricamente in grado quindi di aumentare le performance e la fluidità dell’orologio.

L’unica informazione differente rispetto a quanto già visto riguarda lo spazio di archiviazione, se in precedenza si ipotizzava che Galaxy Watch7 potesse avere una memoria interna da 32 GB, l’immagine che potete vedere qui sopra alza il tiro, indicando un’archiviazione interna da ben 128 GB.

Per quel che concerne le funzionalità lato software, sappiamo che lo smartwatch dovrebbe vantare funzioni come Activity Tracker, sveglia e pagamenti contacless e BioActiveSensor2 per misurazioni più accurate della frequenza cardiaca durante l’attività fisica e il sonno, ma sappiamo anche che l’azienda implementerà una buona dose di intelligenza artificiale che fornirà supporto per funzioni legate al sonno, all’esercizio fisico e alla comunicazione.

Per concludere, abbiamo alcune indicazioni circa le tempistiche di disponibilità e il prezzo di vendita, secondo quanto indicato sullo store Samsung Galaxy Watch7 sarà disponibile a partire dal 16 luglio, con un prezzo per la variante Bluetooth da 40 mm di 358,55 dollari canadesi (in precedenza si parlava di un costo compreso tra 299 dollari e 310 dollari).

Non ci sono informazioni aggiuntive per quel che concerne le colorazioni dell’orologio, ma avevamo già visto come lo smartwatch dovrebbe essere disponibile nei colori ⁠Marbal Grey, ⁠Cream white e ⁠Forest Green. Come già detto, mancano ormai pochi giorni per la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Watch7, in occasione della quale potremo avere tutte le eventuali conferme o smentite del caso.

In copertina Samsung Galaxy Watch6 Classic