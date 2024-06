L’ultima release di WhatsApp Beta, la 2.24.13.6 rilasciata tramite Google Play Beta introduce la funzionalità per trasferire la cronologia delle chat dal vecchio al nuovo device. Già a partire dalla versione beta 2.23.9.19 per Android, WhatsApp aveva iniziato a lavorare al miglioramento delle modalità di trasferimento delle chat semplificando le operazioni di migrazione da un telefono all’altro. In quella release si implementava la funzione di trasferimento delle chat senza il coinvolgimento di Google Drive prevedendo la scansione di un QR code eliminando quindi la necessità di effettuare dei backup manuali.

WhatsApp prosegue su questa strada valutando altre soluzioni per migliorare e semplificare ulteriormente il trasferimento della cronologia delle chat.

WhatsApp Beta: l’aggiornamento 2.24.13.6

Attualmente il processo di migrazione della cronologia delle chat è possibile tra dispositivi iOS e Android ma mediante l’accesso a una sezione separata e tramite l’utilizzo di un cavo. Questo metodo di migrazione, inoltre, non supporta le versioni più datate di Android risultando di fatto limitata solamente ai sistemi operativi di Google più aggiornati.

La nuova funzionalità cui sta lavorando WhatsApp e per la quale ancora non si conoscono i dettagli tecnici, sembra orientata e rendere il processo di migrazione non solo più semplice, ma anche accessibile per diverse piattaforme.

Al momento non ci sono maggiori dettagli ma che prosegua il lavoro su questo tipo di funzionalità conferma l’attenzione di WhatsApp verso una realtà particolarmente sentita dagli utenti. Non è ancora chiaro se tale funzionalità verrà prevista (ed eventualmente quando) in una release ufficiale. I test sono in corso e la funzione è ancora in fase di sviluppo, ma è sicuramente un segnale positivo il tentativo di semplificare e migliorare il trasferimento della cronologia delle chat di WhatsApp.