Novembre è ancora distante, ma Huawei ha deciso di non aspettare e di lanciare quest’oggi la promozione Summer Black Friday: la nuova iniziativa in salsa estiva prende il via oggi, 18 giugno 2024, e proseguirà fino al 15 luglio 2024, proponendo offerte, sconti e coupon su tanti prodotti del marchio. Andiamo a scoprire come funziona e quali sono i dispositivi coinvolti, tra smartphone, tablet, wearable e PC.

Le offerte Huawei del Summer Black Friday 2024

Con il Summer Black Friday di Huawei vengono proposti sconti fino al 50%, coupon per extra sconti del 10% su tutti i prodotti (con ATUSBF10, esclusi Watch Ultimate Gold e Huawei Care) e altre offerte in quantità limitata. Sono parecchi i prodotti che possono contare sugli sconti, ma abbiamo selezionato per voi alcuni dei più interessanti, che riguardano smartphone, tablet, smartwatch e cuffie wireless.

Procediamo con ordine e partiamo dal nuovo arrivato Huawei MatePad 11.5″S, che viene proposto nella Professional Edition con tastiera italiana e M-Pencil in regalo. Il tablet è stato lanciato in questi giorni insieme ad altre novità e mette a disposizione un display TFT LCD IPS FullView antiriflesso da 11,5 pollici con tecnologia PaperMatte di nuova generazione, che offre una visualizzazione e un feedback (con pennino) simile alla carta (qui la scheda tecnica completa). Il tablet è disponibile all’acquisto nella Professional Edition con tastiera magnetica al prezzo di 499 euro, ma potete sfruttare una promozione: potete avere la M-Pencil di 3a generazione in regalo, oltre a uno sconto e al coupon ATUMP30 per far scendere il prezzo finale a 469 euro.

Restando tra i tablet, vi segnaliamo in offerta Huawei MatePad 11.5″ in versione Wi-Fi da 6-128 GB, perfetto per chi vuole spendere un po’ meno: il dispositivo offre uno schermo FullView da 11,5 pollici con refresh rate di 120 Hz, corpo unibody in metallo, SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 4 altoparlanti con Huawei Histen e una generosa batteria da 7700 mAh (qui la scheda tecnica completa). Il tablet HarmonyOS ha un prezzo di listino consigliato di 299 euro, ma viene proposto con il Summer Black Friday di Huawei in offerta a 242 euro con tastiera inclusa: per arrivare a questa cifra serve inserire il coupon ATUSBF10 nell’apposito campo dedicato.

Potete acquistare i due dispositivi seguendo i link qui sotto:

Acquista Huawei MatePad 11.5″S in offerta

Acquista Huawei MatePad 11.5″ in offerta

Tra gli ultimi arrivati c’è anche il flagship Huawei Pura70 Ultra, il modello di punta della gamma smartphone della casa cinese al debutto il mese scorso. Quest’ultimo mette a disposizione un ampio display OLED LTPO da 6,8 pollici con refresh rate da 1 a 120 Hz, SoC Kirin 9010 affiancato da 16 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 1 pollice e da 50 MP e una generosa batteria da 5200 mAh con ricarica rapida da 100 W (qui la scheda tecnica completa).

Lo smartphone viene proposto con un bundle speciale e con un coupon che consente di portarsi a casa in omaggio pure uno smartwatch: con un prezzo di 1499 euro vengono incluse le cuffie Huawei FreeBuds Pro 3, mentre con il coupon si può avere anche Huawei Watch GT 3 46 Black o Huawei Watch GT 3 42 White; più precisamente, aggiungendo contestualmente al carrello Huawei Watch GT 3 e digitando il coupon ATUTTOPURA99 nell’apposito campo, anche lo smartwatch viene offerto in regalo grazie a un ribasso di 99 euro.

Acquista Huawei Pura70 Ultra in offerta

Le offerte della promozione Summer Black Friday 2024 di Huawei riguardano anche la categoria wearable, e soprattutto cinque prodotti: coinvolti gli smartwatch Huawei Watch GT 4, Huawei Watch GT3 Pro 46 mm e Huawei Watch Fit 3, ma anche le cuffie Huawei FreeClip.

Huawei Watch GT 4 è in sconto nelle versioni da 41 mm (White) e da 46 mm (Black), ma può contare anche sul coupon ATUSBF10 per un ulteriore ribasso. Entrambi i modelli sono dunque disponibili sul Huawei Store a 179 euro, con cuffie Huawei FreeBuds SE 2 in regalo. Huawei Watch Fit 3 è invece acquistabile a partire da 159 euro, sempre con Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio. Huawei Watch GT3 Pro 46 mm è il modello con listino più consistente, ma combinando offerta e coupon ATUSBF10 si scende da 369,90 euro a 179 euro per la versione Gray con cinturino in pelle.

Acquista Huawei Watch GT 4 41 mm in offerta

Acquista Huawei Watch GT 4 46 mm in offerta

Acquista Huawei Watch Fit 3 con omaggio

Acquista Huawei Watch GT3 Pro 46 mm in offerta

Non ci siamo scordati delle sopra citate cuffie wireless: sul Huawei Store sono infatti disponibili in offerta pure le Huawei FreeClip, particolari cuffie open-ear con un design che lascia libero il canale uditivo senza per questo sacrificare la qualità di ascolto. Lanciate a 199,90 euro, sono ora acquistabili a 161 euro con Huawei Band 8 inclusa combinando sconto ed extra sconto attraverso il coupon ATUSBF10.

Acquista Huawei FreeClip in offerta

Chiudiamo questa prima selezione di offerte con Huawei MateBook D 14 2024, in sconto nella versione con Intel Core i5 di 12a generazione (12450H), 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il prezzo di partenza è di 849,90 euro, ma grazie al Black Friday estivo si scende prima a 649 euro, e poi a 584 euro attraverso il coupon ATUSBF10.

Acquista Huawei MateBook D 14 2024 in offerta

Non è finita qui: sul Huawei Store sono disponibili alcune intriganti offerte con quantità limitata. Queste ultime sono proposte con una quantità limitata e prestabilita di pezzi (e con coupon): una volta esauriti, la proposta si concluderà. Tra le migliori occasioni da sfruttare possiamo citare le seguenti, che riguardano tablet, smartwatch e PC:

Questa era solo una selezione delle offerte del Huawei Store attive con il Summer Black Friday 2024. Per consultare tutti gli sconti disponibili in queste ore e a livello generale fino al 15 luglio 2024 basta seguire il link qui in basso. Avete scovato qualche prodotto di vostro interesse?

Tutte le offerte Summer Black Friday di Huawei