Tra i punti di forza degli smartphone della serie Google Pixel 9 vi sarà senza dubbio Google Tensor G4, ossia la nuova generazione del processore del colosso di Mountain View.

Così come avviene ogni anno, anche per questa generazione di CPU le aspettative di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori sono piuttosto elevate e la speranza è che il team di ingegneri di Google sia riuscito ada alzare l’asticella sia per quanto riguarda le prestazioni che per la gestione delle risorse.

Le prime anticipazioni sulla CPU della serie Google Pixel 9

In attesa di poter toccare con mano i nuovi processori di Google, un’anticipazione su ciò che possiamo attenderci da Google Tensor G4 ci arriva da quelli che dovrebbero essere i primi test benchmark di tale processore.

La CPU di Google Pixel 9 dovrebbe avere una configurazione 1+3+4:

un core primario Cortex-X4 (3.1 GHz)

tre core Cortex-A720 (2.6 GHz)

quattro core Cortex-A520 (1.95 GHz)

Ricordiamo che le prime due generazioni di processori Google Tensor possono contare su una configurazione 2+2+4 mentre quella dello scorso anno è basata su una configurazione 1+4+4.

Grazie al core Cortex-X4 (usato anche su Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) il miglioramento delle prestazioni rispetto alla precedente generazione dovrebbe essere di circa il 15% mentre quello dell’efficienza energetica di circa il 40%. Per quanto riguarda i Core Cortex-A720 e Cortex-A520, il miglioramento della gestione delle risorse dovrebbe aggirarsi intorno al 20%.

Passando ai risultati dei primi test benchmark, ottenuti con software non definitivo e con diversi mesi di ottimizzazioni ancora davanti, ecco quanto è emerso:

Google Pixel 8 – 877.443 punti

Google Pixel 9 (Tokay) – 1.071.616

Google Pixel 9 Pro (Caiman) – 1.148.452

Google Pixel 9 Pro XL (Komodo) – 1.176.410

In sostanza, le premesse per un importante miglioramento sembrano esserci tutte. Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più mentre per il lancio ufficiale ci sarà da avere pazienza sino all’autunno.