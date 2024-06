Optima Mobile rinnova la sua gamma di offerte presentando una nuova tariffa limited edition: si tratta di Super Mobile Smart+20 Giga. La scelta del nome potrebbe confondere ma una rapida analisi delle caratteristiche dell’offerta conferma che si tratta effettivamente di un’ottima soluzione. Questa tariffa, proposta dall’operatore virtuale su rete Vodafone, include la precedente Super Mobile Smart e l’opzione +20 Giga, proposta senza costi extra. Anche se non c’è ancora il 5G, a differenza di diverse proposte degli operatori virtuali, la promo di Optima Mobile risulta sicuramente molto interessante. Vediamo, quindi, tutti i dettagli.

Optima lancia Super Mobile Smart+20 Giga

La nuova Super Mobile Smart+20 Giga di Optima Mobile include:

minuti illimitati

200 SMS

120 GB in 4G fino a 60 Mbps su rete Vodafone

Il costo è lo stesso della tariffa precedente (che, però, includeva 100 GB). L’offerta, infatti, prevede un canone di 4,95 euro al mese, con addebito su credito residuo. Il costo della SIM è di 9,90 euro una tantum. L’offerta in questione è attivabile a partire da oggi e fino al prossimo 28 giugno tramite il sito ufficiale dell’operatore, con consegna gratuita della SIM a casa dell’utente, senza alcun costo aggiuntivo.

La nuova offerta di Optima Mobile è disponibile con portabilità del numero da un altro operatore (non ci sono vincoli in merito all’operatore di provenienza) oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare. Costi e condizioni dell’offerta non cambiano. L’offerta è, quindi, adatta sia all’attivazione sul proprio numero principale che su una SIM secondaria, utilizzabile, ad esempio, durante il periodo estivo per avere Giga extra a prezzi ridotti.

È importante sottolineare che, per il Roaming Like at Home, è prevista una deroga alla normativa (su autorizzazione di AGCOM) che consente a Optima di mettere a disposizione solo 1 GB di traffico dati gratis nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (ma è possibile aggiungere 1 GB extra al costo di 1,80 euro in più, quando necessario).

Per richiedere l’attivazione dell’offerta di Optima è sufficiente collegarsi al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto, e seguire la procedura di sottoscrizione. L’offerta è disponibile anche nei negozi partner di Optima Mobile. Come detto, c’è tempo fino al 28 giugno per attivare la promo.

>> Attiva Optima Super Mobile + 20 GB <<

Ricordiamo che Optima Mobile, per il momento, non rientra nell’elenco di operatori che possono utilizzare il 5G. Diversi operatori virtuali, anche su rete Vodafone, possono già includere la rete mobile di nuova generazione tra i servizi proposti. Optima Mobile potrebbe adeguare il proprio servizio, con l’inclusione del 5G, nel corso dei prossimi mesi.