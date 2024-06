L’ultima versione dell’app VPN by Google è stata lanciata su Play Store e non richiede l’installazione di Android 14 QPR3 sui dispositivi Google Pixel 7, 7 Pro, 7a e Pixel Fold.

In pratica questo aggiornamento sostituisce la VPN basata su abbonamento di Google One sui Pixel 7 e su Pixel Fold, poiché il servizio dal 20 giugno non offrirà più la VPN, sebbene i proprietari di uno smartphone della serie Google Pixel 7 la riceveranno come parte dell’acquisto del dispositivo.

La VPN di Google si separa da Google One: l’aggiornamento è in arrivo

L’app non mostra più l’icona “1”, ma uno scudo blu con la “G”, inoltre ora si chiama “VPN by Google” e non più “VPN by Google One”.

La versione 1.0.635841321 dell’app viene lanciata come aggiornamento Play Store per Google Pixel 8, 8 Pro e 8a, tuttavia chi utilizza Android 14 QPR2 e non ha ancora ricevuto la QPR3 deve eseguire l’aggiornamento tramite l’elenco delle app installate del Play Store, dove è anche possibile configurarlo, inclusi l’attivazione delle notifiche e l’utilizzo della rete mobile.

Successivamente è necessario aggiungere manualmente il nuovo riquadro delle impostazioni rapide e rimuovere quello vecchio. Questa versione ha debuttato sulla serie Google Pixel 8 a ottobre ed è meglio integrata sui dispositivi Google.