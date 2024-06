Il mese di giugno è particolarmente ricco e interessante per i clienti TIM. Dopo il lancio dell’offerta TIM Mobile e TV salvo cambiamenti al momento non in programma, sarà confermata anche l’offerta TIM xTE nelle varie declinazioni. L’offerta è riservata ad alcuni clienti privati ricaricabili TIM di rete mobile e prevede bundle di chiamate e traffico dati includendo anche l’abilitazione alla rete 5G (ovviamente se il dispositivo è compatibile e nelle zone coperte dal servizio).

TIM xTE: cosa prevedono le offerte personali

Come da tradizione le offerte TIM xTE sono ad personam e vengono proposte o tramite SMS, l’Area Fai Da Te MyTIM presente sul sito ufficiale, l’applicazione MyTIM Mobile, il Servizio Clienti 119 o l’IVR 40916. Le offerte TIM xTE sono:

TIM xTE 50 5G – Ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali (mobile e rete fissa) e 50GB di traffico Internet in 4G e 5G (11 GB disponibili anche per il roaming nei Paesi UE) | 9,99€ al mese

– Ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali (mobile e rete fissa) e 50GB di traffico Internet in 4G e 5G (11 GB disponibili anche per il roaming nei Paesi UE) | 9,99€ al mese TIM xTE 70 5G – Ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali (mobile e rete fissa) e 70GB di traffico Internet in 4G e 5G (14 GB disponibili anche per il roaming nei Paesi UE) | 12,99€ al mese

– Ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali (mobile e rete fissa) e 70GB di traffico Internet in 4G e 5G (14 GB disponibili anche per il roaming nei Paesi UE) | 12,99€ al mese TIM xTE 100 5G – Ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali (mobile e rete fissa) e 100GB di traffico Internet in 4G e 5G (16 GB disponibili anche per il roaming nei Paesi UE) | 14,99€ al mese

– Ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali (mobile e rete fissa) e 100GB di traffico Internet in 4G e 5G (16 GB disponibili anche per il roaming nei Paesi UE) | 14,99€ al mese TIM xTE 200 5G – Ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali (mobile e rete fissa), 200 SMS e 200GB di traffico Internet in 4G e 5G (20 GB disponibili anche per il roaming nei Paesi UE) | 16,99€ al mese

Per ogni offerta non sono previsti costi di attivazione e si rinnovano in modo automatico ogni mese salvo in caso di disattivazione che è gratuita.

I clienti che hanno già attivato nei mesi scorsi l’offerta TIM xTE 50 5G a 9,99€ al mese verranno raggiunti da SMS informativi con i quali gli verrà proposto di effettuare un upgrade personalizzato: TIM xTE 70 5G a 12,99€ al mese, TIM xTE 100 5G a 14,99€ o TIM xTE 200 5G a 16,99€ al mese.

I minuti di traffico oggetto delle offerte TIM xTE non concorrono al raggiungimento di bonus legati ad altre offerte o al raggiungimento di soglie di traffico. I 200 SMS inclusi nell’offerta TIM xTE 200 5G sono validi sia in Italia che nei Paesi UE e al loro superamento vengono applicati i costi previsti dal piano tariffario di base, mentre i minuti non comprendono le chiamate verso le numerazioni in decade 1, 4 e 8.

Il traffico Internet viene calcolato a scatti anticipati da 1 KB, mentre per le offerte con minuti e SMS illimitati si presume comunque il non superamento della soglia dei 18000 minuti e dei 18000 SMS al mese. Discorso simile per i “Giga illimitati” per i quali si prevede comunque il non superamento della soglia dei 600 GB al mese.

Il 5G Ultra compreso nell’offerta TIM xTE

Dal 9 giugno TIM ha introdotto due profili di velocità 5G: 5G e 5g Ultra. Il profilo 5G Ultra è previsto solo per alcune offerte mobile che, senza costi aggiuntivi, usufruiscono della massima velocità del 5G che è di 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Il 5G Ultra offre la priorità di accesso sulla rete mobile di TIM. Le offerte di giugno TIM xTe 50 5G, TIM xTe 70 5G, TIM xTe 100 5G e TIM xTe 200 5G sono proposte con la denominazione 5G Ultra.