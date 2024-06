Anker SOLIX, uno dei marchi leader nel mercato delle centrali elettriche da balcone, annuncia oggi Anker SOLIX Solarbank 2, la seconda generazione di prodotti solari e di accumulo intelligenti. I nuovi prodotti stabiliscono nuovi standard per quanto riguarda prestazioni, efficienza e semplicità nella trasformazione dell’energia solare in energia elettrica.

A partire da oggi, 14 giugno 2024, sono in vendita i modelli Solarbank 2 Plus e Solarbank 2 Pro (il primo con una potenza di 2400 W), che rappresentano il meglio della produzione Anker SOLIX. Shaun Xiong, direttore generale di Anker SOLIX, ha così commentato il lancio della nuova famiglia di prodotti:

“Dopo il successo della prima generazione di Solarbank, con la nuova serie stiamo abbattendo sempre più i confini tra una piccola centrale elettrica da balcone e un elaborato sistema di accumulo fotovoltaico e solare. Questa nuova tecnologia aiuta le persone a ottenere senza sforzo una svolta energetica non solo grazie alla generazione di energia prima nel settore, ma anche grazie alla possibilità di espandere la capacità e di regolare in modo preciso la produzione di energia sulla domanda domestica, eliminando così gli sprechi inutili durante la generazione, lo stoccaggio e l’utilizzo.”

Un sistema versatile

Sono tre i modelli che caratterizzano la serie Anker SOLIX Solarbank 2, pensati per coprire le esigenze più disparate. Il modello di punta è ovviamente Solarbank 2 Pro, che include quattro tracker MPP (MPPT) da 600 watt per una potenza complessiva che raggiunge i 2.400 watt. In questo modo è possibile collegare quattro diversi moduli solari in parallelo, orientandoli in diverse direzioni, così da ottenere sempre il massimo dall’energia solare.

Con Solarbank 2 Pro la differenza tra un impianto fotovoltaico da tetto e una centrale elettrica da balcone diventa sempre più sottile, permettendo di immettere fino a 800 watt direttamente nella rete elettrica domestica, mentre la rimanente energia viene accumulata alla massima velocità all’interno dell’unità centrale.

Le batterie aggiuntive opzionali, che possono essere impilate, permettono di immagazzinare fino a 9,6 kilowattora (utilizzando un massimo di 5 batterie oltre a quella del Solarbank 2 Pro). L’utilizzo di una tecnologia al litio ferro fosfato (LFP) garantisce un’elevata longevità delle batterie, ottimizzando dunque i costi. Dopo 6.000 cicli di ricarica, che corrispondono a oltre 15 anni di utilizzo reale, mantengono infatti oltre l’80% della capacità originale. E considerate che per i primi dieci anni le batterie sono protette dalla garanzia Anker SOLIX.

Gestione intelligente

L’installazione di Solarbank 2 Pro e Plus è più semplice che mai e richiede meno di due ore complessivamente. Questo grazie anche al microinverter integrato che si occupa di convertire la luce solare in elettricità. Non servono dunque cablaggi supplementari, tanto che possiamo definire i due modelli Solarbank 2 delle vere e proprie soluzioni Plug and Play, installabili anche da chi non ha particolari conoscenze in materia.

Entrambe le centrali sono racchiuse in un corpo di alluminio robusto ma allo stesso tempo elegante, con certificazione IP65 per garantirne il perfetto funzionamento anche con vento e intemperie. La serie Anker SOLIX Solarbank 2 funziona senza alcun problema anche in condizioni estreme, con temperature comprese tra -20 e 55°C, grazie a una membrana riscaldante integrata nell’unità.

Al fine di massimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta, Anker SOLIX diventa una soluzione intelligente e dinamica con il contatore intelligente. La potenza in uscita corrisponde al consumo della propria casa, adeguata in tempo reale a seconda delle necessità della rete domestica. Il contatore dialoga in tempo reale con Solarbank 2 Pro tramite WiFi o Bluetooth, per modificare la potenza in uscita con una precisione di 10 watt in meno di tre secondi. Utilizzando Anker SOLIX Solarbank 2 è possibile risparmiare in media fino a 1.286 euro (calcolando un prezzo al kWh di o,42 euro).

Anker ha inoltre promesso un importante aggiornamento anche per i possessori di unità di prima generazione. Un aggiornamento gratuito, che sarà rilasciato nell’ultimo trimestre del 2024, trasformerà la solarbank di prima generazione in una unità di accumulo aggiuntiva, un ottimo impegno in termini di sostenibilità.

Prezzi e disponibilità

Da oggi e fino al 30 giugno potete ottenere sconti fino al 22% sui prodotti Anker SOLIX Solarbank 2 E1600, con uno smart meter in omaggio. Chi possiede un dispositivo di prima generazione, o possiede già una centrale elettrica da balcone, può acquistare il sistema di accumulo Anker SOLIX ai seguenti prezzi:

Anker SOLIX Solarbank 2 Plus a 1.199 euro invece di 1.399 euro

Anker SOLIX Solarbank 2 Pro a 1.399 euro invece di 1.599 euro

Chi vuole risparmiare può acquistare il kit che comprende Solarbank 2 Pro, due pannelli da 435 watt e un contatore intelligente a soli 1.819 euro invece di 2.406 euro. I più esigenti possono rivolgersi al super pack, che include Solarbank 2 Pro, quattro moduli solari da 540 watt, uno Smart Meter e tre batterie di estensione al prezzo di 4.839 euro invece di 5.901 euro.

Tutti i clienti che acquistano Solarbank 2 E1600 Pro o Plus, dal 14 al 30 giugno, riceveranno uno Smart Meter, del valore di 129 euro) in omaggio. I clienti che acquisteranno Solarbank 2 E1600 Pro o Plus, solo il 14 e 15 giugno, riceveranno inoltre un pannello solare Anker SOLIX PS30 Faltbares da 30 watt, del valore di 79,99 euro.

Informazione Pubblicitaria