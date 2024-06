Queste settimane in attesa del Galaxy Unpacked potrebbero essere quelle giuste per acquistare gli attuali prodotti Samsung e risparmiare parecchio: oltre all’iniziativa cashback con rimborso fino a 500 euro, valida presso i punti vendita indicati nel regolamento, sul Samsung Shop Online sono attivi un coupon e due extra sconti aggiuntivi. Vediamo come funzionano e come sfruttarli.

Cashback, coupon ed extra sconti sul Samsung Shop Online

Un paio di giorni fa Samsung ha lanciato una nuova promozione che coinvolge Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23 FE, ma anche i tablet delle serie Samsung Galaxy Tab S9 e Samsung Galaxy Tab S9 FE e i notebook della serie Samsung Galaxy Book4. Grazie a quest’ultima è possibile ottenere un rimborso di 100, 150, 200, 300, 400 o 500 euro direttamente tramite bonifico bancario: basta effettuare l’acquisto tra il 10 e il 24 giugno 2024 presso uno dei rivenditori aderenti, che includono alcuni dei principali shop online e i negozi fisici che espongono il materiale promozionale, e registrarlo con tutti i dati richiesti su Samsung Members entro il 23 agosto 2024.

Tra i negozi aderenti c’è ovviamente il Samsung Shop Online, che propone in aggiunta un coupon che consente di approfittare di uno sconto del 10% direttamente nel carrello: per sfruttarlo è sufficiente aggiungere uno dei suddetti prodotti al carrello e digitare GALAXY4U all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Il codice dovrebbe funzionare sui modelli qui sopra (e non solo), ma allo stato attuale sembra attivo solo su alcuni di essi o su alcune versioni in particolare: il nostro consiglio è dunque quello di provare e verificare al momento sul prodotto che desiderate acquistare.

Fino al 17 giugno, acquistando tramite Samsung Shop App è possibile ottenere uno sconto del 5% direttamente nel carrello per l’acquisto dei prodotti nelle categorie Mobile (Galaxy Book4 Edge escluso), TV e Audio, Elettrodomestici e Monitor PC. E non è finita qui: dall’11 al 19 giusto 2024 è attivo un ulteriore 5% di sconto; per sfruttarlo è necessario effettuare l’acquisto (anche tramite app) selezionando come metodo di pagamento Samsung Pay.

Se siete interessati, vi lasciamo al link per procedere sul Samsung Shop Online: avete già deciso cosa acquistare?

Le offerte del Samsung Shop Online