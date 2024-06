State cercando un nuovo tablet Android e ne volete uno con un ampio schermo e un ottimo rapporto qualità prezzo? Allora potrebbe essere il vostro momento: potete combinare uno sconto e il nuovo cashback di Samsung per acquistare Samsung Galaxy Tab S9+ sul sito MediaWorld a un super prezzo, pure con cover e tastiera in omaggio. Vediamo come approfittare di questa offerta.

Samsung Galaxy Tab S9+ in super offerta con sconto, cashback e regalo

Samsung Galaxy Tab S9+ è il modello “centrale” della più recente gamma di tablet Android fascia alta del produttore sud-coreano: ha fatto il suo debutto durante l’estate 2023 insieme al fratello minore Galaxy Tab S9 e al fratello maggiore Galaxy Tab S9 Ultra, con i quali condivide diverse caratteristiche, tecniche e di design. Si tratta del modello giusto se desiderate un’ampia diagonale, ma senza esagerare: il tablet in questione offre infatti uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 12,4 pollici con refresh rate di 120 Hz e supporto per la S Pen, contro gli 11 pollici del modello “base” e addirittura i 14,6 pollici del modello Ultra.

Il cuore del tablet è sempre il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, al cui fianco trovano posto 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna; il comparto fotografico migliora rispetto al modello meno costoso, e propone una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP, oltre a una fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 8 MP. La connettività comprende Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C, mentre per il 5G serve la versione apposita. La batteria si spinge fino a 10.090 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata fino a 45 W.

Come i fratelli, Galaxy Tab S9+ ha esordito con Android 13, ma allo stato attuale dispone di Android 14 e One UI 6.1, con tanto di funzionalità Galaxy AI. Il produttore promette almeno altri tre aggiornamenti di Android e più di quattro anni di patch di sicurezza (cinque in tutto dal lancio).

Samsung Galaxy Tab S9+ è stato lanciato al prezzo di partenza di 1149 euro (12-256 GB), ma in queste ore potete acquistarlo a molto meno di metà prezzo, se consideriamo tutto: potete infatti trovarlo da MediaWorld in sconto a 860,99 euro, e grazie al nuovo cashback con l’acquisto vi spettano 400 euro di rimborso direttamente sul conto corrente. Questo significa che considerando questi ultimi andreste alla fine a sborsare 460,99 euro. Non è finita qui: fino al 30 giugno 2024 è infatti attiva la promozione Samsung che consente di ottenere in regalo la Book Cover con tastiera.

Se siete interessati, vi lasciamo al link per procedere all’acquisto di Samsung Galaxy Tab S9+ tramite il sito MediaWorld. Vi ricordiamo che la stessa promozione è attiva anche sui fratelli Galaxy Tab S9 e Galaxy Tab S9 Ultra, e che il cashback è disponibile per diversi altri prodotti della casa di Seoul.

In copertina Samsung Galaxy Tab S9 Ultra