Samsung Galaxy A41 segue a distanza di qualche mese il fratello Galaxy A51 e arriva alla conclusione del suo periodo di supporto software. Lo smartphone di fascia media ha accolto pochi giorni fa il suo ultimo aggiornamento, e non ne riceverà altri a meno di vulnerabilità particolarmente gravi.

Samsung Galaxy A41 si ferma qui: niente più aggiornamenti di sicurezza

Samsung Galaxy A41 ha debuttato nel marzo del 2020 con Android 10 e One UI 2.1 e, come il resto della gamma di fascia media e medio-bassa del periodo, si è poi fermato ad Android 12 per quanto riguarda le major release. Il supporto inizialmente previsto per le patch di sicurezza era di tre anni, ma in seguito al cambio di rotta dell’inizio del 2021 è stato esteso di un ulteriore anno: questo ha significato un totale di quattro anni di aggiornamenti, anche qualcosa in più considerando che pochi giorni fa sono arrivate in Italia le patch di sicurezza di maggio 2024 con il firmware A415FXXS8DXE2.

Galaxy A41 non riceverà nuovi aggiornamenti, a meno di vulnerabilità particolarmente gravi: lo smartphone è infatti scomparso dall’elenco dei modelli coinvolti nel supporto, nel quale invece appaiono ancora (nell’elenco degli update semestrali) i modelli Galaxy A21 e Galaxy A21s (usciti qualche settimana e mese più avanti).

Questo naturalmente non significa che Galaxy A41 sia uno smartphone da buttare (in ogni caso non avrebbe ricevuto ulteriori patch per mesi, considerando la precedente presenza nell’elenco dei modelli con update semestrali), ma chi tiene alla sicurezza potrebbe voler iniziare a guardarsi intorno. Sulla fascia media è possibile ad esempio considerare Samsung Galaxy A25 5G, ma anche Samsung Galaxy A35 5G o Samsung Galaxy A55 5G (per un passo oltre): tutti sono cresciuti per quanto concerne la diagonale del display (6,5 o 6,6 pollici contro i 6,1 di Galaxy A41).