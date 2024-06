Pioggia di novità da parte di Google nelle ultime settimane. Infatti, Google, dopo aver lanciato la nuova scheda per alba e tramonto, ha aggiunto informazioni sulla qualità dell’aria direttamente nella scheda Meteo. Queste informazioni, già disponibili in altri modi, come nel carosello nella parte superiore di Discover (nell’app Google e a sinistra della schermata iniziale) e in Google Maps nell’angolo della scheda meteo, ora possono essere visualizzate direttamente dalla scheda Meteo.

Con un crescente focus sulla salute e il benessere, sta diventando sempre più cruciale monitorare la qualità dell’aria. Questa nuova caratteristica di Google offre agli utenti un accesso istantaneo alle informazioni sull’Indice di Qualità dell’Aria (AQI) nella loro area.

Come viene visualizzato l’indice di qualità dell’aria su Google

Quando si cerca ‘meteo’ sul dispositivo mobile, seguito dalla città, appare la scheda principale del meteo. Questa scheda mostra la temperatura attuale, le condizioni meteorologiche, le precipitazioni, l’umidità e il vento. Ora, è stata aggiunta anche la qualità dell’aria (AQI) in fondo alla scheda, con uno stato e un colore corrispondenti.

Purtroppo, non è possibile approfondire e visualizzare il numero effettivo dell’indice di qualità dell’aria. Questa funzionalità è disponibile sull’app Google per tutti i dispositivi, nonché sul browser mobile. Tuttavia, per le ricerche effettuate da un computer, essa non è visibile e presenta un design diverso, senza la scheda principale come su mobile.