Negli ultimi mesi, per l’Europa, Realme si è concentrata in modo particolare sulla fascia bassa e sulla fascia media del mercato, con il lancio di modelli interessanti come i nuovi Realme 12 oltre che i Realme 12 Pro. La strategia ha funzionato visto che, attualmente, Realme è il quarto brand in Europa, con una crescita del 67% rispetto allo scorso anno.

All’orizzonte, però, c’è un’importante novità. Il brand è pronto a riportare sul mercato la serie GT, con l’obiettivo di ritagliarsi una porzione della fascia alta del mercato europeo dove, ad oggi, è praticamente assente. La conferma è arrivata direttamente da Sky Li, fondatore e CEO del brand. Realme punta a lanciare un “flagship killer“, con l’obiettivo di sfruttare al massimo l’intelligenza artificiale.

Si tratta di un ritorno dopo due anni di pausa (legata probabilmente anche a risultati inferiori alle attese). I tempi, a quanto pare, sono maturi per consentire un secondo tentativo a Realme. Il brand sta preparando il terreno per la conquista della fascia alta in Europa, dopo i risultai positivi ottenuti nei mesi scorsi con i prodotti più economici.

Nuovo flagship killer per Realme in Europa

Il futuro di Realme in Europa è legato a un ritorno nella fascia alta del mercato, con grande ambizione. Come detto nell’introduzione, il brand si prepara a lanciare un nuovo flagship killer che sarà potenziato dall’intelligenza artificiale. L’obiettivo è sfidare ad armi pari i brand concorrenti che, già da diversi mesi, hanno proposto top di gamma in grado di sfruttare l’IA “on device”.

Le parole di Ski Li sono chiare: “La competizione nel settore si sposterà dal solo hardware a una combinazione di hardware, software e capacità tecnologica. L’intelligenza artificiale sta diventando il prossimo terreno di competizione, l’imaging, la voce e l’interazione saranno le tre tendenze principali dello sviluppo futuro dell’intelligenza artificiale”

Il ritorno nella fascia alta di Realme si tradurrà nel debutto della nuova serie GT 6. Uno di questi modelli potrebbe essere legato all’attuale top di gamma GT 5 Pro, dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e entrato in fase di commercializzazione già sul finire dello scorso anno sul mercato cinese, in parallelo al debutto sul mercato del SoC di Qualcomm.

Per il momento, Realme non è entrata nei dettagli di quella che sarà la gamma GT 6 in arrivo in Europa. La versione Pro dovrebbe diventare il nuovo riferimento dell’offerta del marchio. Potrebbe esserci spazio, però, anche per modelli di fascia leggermente più bassa, magari con uno Snapdragon 8s Gen 3 che può sfruttare ugualmente l’IA “on device” e che il brand ha utilizzato sul recente GT Neo 6.

Le novità per Realme arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. L’obiettivo futuro è chiaro: il marchio Realme punta a crescere ancora, avvicinandosi alla terza posizione del mercato smartphone europeo. Il lancio del nuovo flagship potrebbe concretizzarsi già entro l’estate.

In copertina Realme GT 2 Pro