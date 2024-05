Già agli inizi del 2024, con il lancio della serie Galaxy 24, Samsung ha inaugurato Galaxy AI, mostrando prontezza e impegno nell’integrare l’intelligenza artificiale in una gamma sempre più vasta di dispositivi.

Infatti, proprio da una notizia odierna, Samsung starebbe introducendo Galaxy AI sui nuovi Galaxy Watch, migliorando tutte quelle funzionalità che riguardano la salute, grazie alla combinazione della sua intelligenza artificiale con l’app Samsung Health.

“Stiamo espandendo l’uso dell’intelligenza artificiale di Galaxy AI in tutto l’ecosistema Samsung per creare esperienze più personalizzate e connesse, aprendo così a nuove possibilità. L’introduzione di Galaxy AI su Galaxy Watch rappresenta solo l’inizio di questo processo.” ha dichiarato Junho Park, VP e Capo del Team di Pianificazione del Prodotto nell’Ecosistema Galaxy, MX Business presso Samsung Electronics.

Analisi dei dati più complete e approfondite grazie a Galaxy AI

Samsung con questa nuova integrazione, si impegna a offrire un’esperienza migliorata e avanzata per quanto riguarda la salute ed il benessere. Con l’intelligenza artificiale di Galaxy AI integrata a Samsung Health le nuove funzionalità sulla salute offriranno approfondimenti più completi insieme a incoraggiamenti motivazionali per aiutare gli utenti a migliorare il proprio benessere quotidiano. Tra le nuove funzionalità spiccano Energy Score e Wellness Tips.

Energy Score permetterà di comprendere meglio le condizioni quotidiane, grazie a un’analisi combinata delle varie metriche di salute personali. Queste includono la coerenza e la durata media del sonno, la regolarità negli orari di addormentarsi e svegliarsi, l’attività del giorno precedente nonché la frequenza e la variabilità cardiaca durante il sonno. D’altra parte Wellness Tips aiuterà a raggiungere gli obiettivi di salute prefissati grazie fornendo consigli motivazionali mirati.

Con l’integrazione di Galaxy AI nei nuovi modelli di Galaxy Watch, le metriche di salute diventeranno molto più accurate. Per quanto riguarda l’analisi del sonno, verranno aggiunti nuovi indicatori in grado di offrire un’analisi più dettagliata della propria qualità del sonno, che serviranno inoltre a costruire abitudini migliori. Alcune di queste nuove metriche includeranno i movimenti durante il sonno, la latenza, frequenza cardiaca e respiratorie, oltre a tutte le metriche già presenti come il monitoraggio delle ore di russamento, il livello di ossigeno nel sangue e il ciclo del sonno.

Ecco le nuove funzionalità di Fitness potenziate dall’AI

Le nuove funzionalità di fitness potenziate da Galaxy AI offriranno misurazioni intelligenti, proprio come quelle fornite da attrezzature altamente avanzate. Oltre ai cinque livelli di intensità della corsa, verranno aggiunte nuove metriche dettagliate relative alle zone di frequenza cardiaca della soglia aerobica (AT) e anaerobica (AnT), in modo da analizzare rapidamente le prestazioni e gestire meglio l’allenamento.

Chi pratica il ciclismo, invece, potrà facilmente calcolare le metriche dell’FTP, ossia la potenza di soglia funzionale, che rappresenta la massima potenza che un ciclista può mantenere per un’ora senza stancarsi eccessivamente, in soli 10 minuti e soprattutto allenandosi utilizzando un indice di potenza personalizzato basato sulle analisi dei dati dell’AI, in modo da massimizzarne le prestazioni.

Grazie alla nuova Workout Routine, verranno combinati vari esercizi per poter eseguire un allenamento personalizzato, passando al prossimo esercizio senza interruzioni. Sarà possibile anche monitorare i progressi durante la corsa o il ciclismo utilizzando “Race” e rimanere motivato confrontando le prestazioni attuali e passate sugli stessi percorsi.

Le nuove funzionalità disponibili entro la fine dell’anno

Tutte le nuove funzionalità integrate in Samsung Health grazie a Galaxy AI, saranno disponibili sulla prossima generazione di Galaxy Watch, con One UI 6 Watch, disponibile entro la fine dell’anno. Un numero limitato di utenti di Galaxy Watch avrà accesso al programma beta a partire da Giugno. Tutto ciò potrebbe rappresentare solo una parte delle nuove funzionalità offerte agli utenti, con molte altre potenzialmente in arrivo grazie a Galaxy AI e ai nuovi hardware.