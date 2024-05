Sono giorni di grandi novità in casa Google e il cambiamento tocca anche app come Messaggi, che — tra la riprogettazione del campo di testo con una riga singola da una parte e l’integrazione di Gemini dall’altra — trova anche il tempo per concedersi qualche piccolo ritocco grafico.

Il design di Google Messaggi si rinnova con l’ultima beta

Come si accennava in apertura, diversi servizi di Mountain View stanno ricevendo novità di ben altra portata e il discorso vale anche per Google Messaggi, che a seguito del rilascio dell’ultimo aggiornamento per la versione beta, ha iniziato a mostrare anche delle piccole novità a livello di design.

Il cambiamento più evidente salta all’occhio impostando il tema scuro e riguarda la barra in alto: mentre prima era evidente la separazione tra la raccolta dei messaggi ricevuti e la barra che ospita il logo G, l’intestazione Messaggi, la scorciatoia per la fotocamera, il tasto ricerca e l’avatar dell’utente, il nuovo design va nella direzione di un maggiore appiattimento. Come potete vedere dal seguente screenshot, infatti, adesso il colore della barra si fonde con quello di sfondo della raccolta dei messaggi, laddove in precedenza era evidentemente più chiaro. La novità non tocca il tema chiaro, dove la separazione è ancora netta, anche se potrebbe tranquillamente trattarsi di un bug.

Come si può intuire, questo piccolo ritocco — disponibile con la nuova beta 20240521_00_RC00 sugli smartphone aggiornati ad Android 14 e Android 15 — non ha alcun impatto sull’utilizzo dell’app.

Passando oltre, Google Contatti, Telefono e Messaggi sono soliti mostrare l’iniziale su sfondo colorato per i contatti privi di foto del profilo associata; ebbene, adesso Google Messaggi sta adottando una palette cromatica diversa da quella degli altri due servizi e ciò vale sia impostando il tema scuro che passando a quello chiaro. Date un’occhiata.

Google Messaggi:

Google Contatti:

Come aggiornare Google Messaggi

Le novità descritte sono state adocchiate dopo l’installazione dell’ultimo aggiornamento beta di Google Messaggi. La versione più recente dell’app è disponibile sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante.