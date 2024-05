La serie Realme 12 si è arricchita in questi giorni di tre nuovi smartphone Android di fascia media, ossia Realme 12 5G, Realme 12+ 5G e Realme 12x 5G, che sono andati ad aggiungersi a Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+. In queste ore è possibile acquistare tutti e tre i nuovi modelli in offerta di lancio su Amazon, con sconti che potrebbero fare gola a tanti: vediamo come approfittarne subito.

Realme 12 5G, Realme 12+ 5G e Realme 12x 5G in offerta lancio, ma per poco

Realme ha ampliato la sua gamma Realme 12 e l’ha portata a ben cinque modelli, ciascuno con le sue prerogative (qui un aiuto su quale scegliere in base alle proprie esigenze). In modo relativamente sorprendente, le offerte di lancio per i nuovi smartphone hanno atteso qualche ora prima di partire: come anticipato, oltre a Realme 12 5G, che viene proposto fin da subito in sconto su Amazon (e che attualmente è acquistabile con un ulteriore ribasso), Realme 12x 5G e soprattutto Realme 12+ Pro hanno dovuto attendere qualche giorno per accogliere le offerte di lancio.

Proprio quest’ultimo è il modello più completo del nuovo trio, dato che mette a disposizione SoC MediaTek Dimensity 7050, uno schermo AMOLED con lettore d’impronte digitali integrato e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (qui per la scheda tecnica completa di Realme 12+ 5G).

Realme 12 5G e Realme 12x 5G si propongono su una fascia di prezzo leggermente inferiore, seppur condividano diversi aspetti a livello di design: entrambi dispongono del SoC MediaTek Dimensity 6100+ e di un display IPS LCD (6,72 pollici Full-HD+ per il primo, 6,67 pollici HD+ per il secondo), ma Realme 12 offre una doppia fotocamera con sensore principale da 108 MP, mentre Realme 12x si “ferma” a un sensore principale S5KJN1 da 50 MP (per entrambi c’è un sensore secondario da 2 MP per la profondità di campo).

Realme 12+ 5G ha un prezzo consigliato di 359,99 euro nella versione da 8-256 GB, ma per pochi giorni è disponibile in offerta lancio su Amazon a 299,99 euro in entrambe le colorazioni (Pioneer Green e Navigator Beige): questa promozione è valida solo da oggi, 20 maggio, fino al 24 maggio 2024, quindi se siete interessati vi consigliamo di non tentennare.

Acquista Realme 12+ 5G in offerta lancio su Amazon (Green)

Acquista Realme 12+ 5G in offerta lancio su Amazon (Beige)

Se volete spendere un po’ meno potete optare per Realme 12 5G, lanciato al prezzo consigliato di 299,99 euro e disponibile su Amazon in offerta a partire da 267,97 euro. Il modello meno costoso è Realme 12x 5G, che ha debuttato a 199,99 euro (6-128 GB) e 239,99 euro (8-256 GB) ed è in offerta lancio su Amazon a partire da 179,99 euro solo fino al 30 maggio 2024.

Acquista Realme 12 5G in offerta su Amazon

Acquista Realme 12x 5G in offerta lancio su Amazon