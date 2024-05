Ieri 16 maggio era la Giornata mondiale della sensibilizzazione sull’accessibilità, una ricorrenza volta a informare, parlare, pensare e apprendere sull’accesso e l’inclusione digitale, argomento che riguarda oltre 1,3 miliardi di persone in tutto il mondo. Google ha deciso in occasione della ricorrenza di tirare le somme riguardo a quelli che sono gli sforzi della società nello sviluppo e nell’implementazione di vari tipi di strumenti in ambito accessibilità.

Otto nuovi aggiornamenti sull’accessibilità per diversi prodotti e servizi Google

Google è consapevole di come diverse persone sparse per il mondo necessitino, a causa di vari tipi di disabilità, di strumenti appositamente sviluppati in grado di consentire una corretta e semplice fruizione di varie tipologie di servizi, al fine di migliorare la qualità della vita di tutti; per questo l’azienda si impegna costantemente nell’implementazione di nuove funzioni rivolte all’accessibilità e, di recente, ha annunciato otto novità in questo frangente.

Novità in ambito accessibilità grazie all’intelligenza artificiale su Android

Siamo tutti ben consapevoli di come l’intelligenza artificiale rappresenti il trend del momento, ne sentiamo ormai parlare in tutte le salse tanto che diversi utenti potrebbero esserne già stufi; ciò nonostante si tratta di uno strumento che, se implementato a dovere, può rappresentare un valido aiuto, cosa che accade proprio in ambito accessibilità su Android grazie alle seguenti novità:

novità per Lookout -> Lookout è un’app sviluppata da Google per fornire supporto agli utenti affetti da cecità e ipovisione, il software utilizza la fotocamera dello smartphone per fornire informazioni sull’ambiente circostante. L’azienda ha reso disponibile la modalità Trova in versione beta, fornendo un nuovo modo per trovare oggetti specifici: è possibile selezionare tra sette categorie di articoli, come posti a sedere, tavoli o bagni, inquadrando l’ambiente circostante con il telefono Lookout fornirà indicazioni sulla direzione e sulla distanza dell’oggetto. Inoltre, le didascalie delle immagini generate dall’intelligenza artificiale sono diventate disponibili su Lookout a livello globale in inglese.

novità per Look to speak -> l’app Android Look to speak, utilizzata per selezionare con gli occhi frasi già scritte e personalizzabili e farle pronunciare ad alta voce riceve una gradita novità; Google ha infatti introdotto una modalità senza testo, grazie alla quale l’utente può selezionare e personalizzare emoji, simboli e foto per attivare la voce.

Project Gameface -> abbiamo già parlato di Project Gameface qualche giorno fa, gli sviluppatori possono creare applicazioni che consentono agli utenti di personalizzare le espressioni facciali, le dimensioni dei gesti, la velocità del cursore e altro ancora; in futuro ciò permetterà l’espansione del progetto in contesti educativi, lavorativi e di altro tipo.

Nuove funzioni di accessibilità per Google Maps

Il colosso di Mountain View vuole rendere Maps ancora più utile per le persone con disabilità, motivo per cui ha ampliato l’accesso alle funzionalità e offerto nuove opzioni per le aziende:

miglioramenti per le indicazioni -> per andare incontro agli utenti non vedenti o ipovedenti, Google sta espandendo le funzionalità dettagliate di guida vocale e di lettura dello schermo per Lens in Maps su Android e iOS a livello globale, gli utenti potranno orientarsi meglio grazie alla lettura dello schermo di Lens in Maps che comunicherà ad alta voce il nome e la categoria dei luoghi circostanti, come bancomat, ristoranti o stazioni di trasporto pubblico, e quanto è lontano un luogo. Inoltre la guida vocale dettagliata fornisce istruzioni audio che informano l’utente quando sta andando nella direzione giusta, attraversando un incrocio trafficato o se viene reindirizzato se ha preso la direzione sbagliata.

-> per andare incontro agli utenti non vedenti o ipovedenti, Google sta espandendo le funzionalità dettagliate di guida vocale e di lettura dello schermo per Lens in Maps su Android e iOS a livello globale, gli utenti potranno orientarsi meglio grazie alla lettura dello schermo di Lens in Maps che comunicherà ad alta voce il nome e la categoria dei luoghi circostanti, come bancomat, ristoranti o stazioni di trasporto pubblico, e quanto è lontano un luogo. Inoltre la guida vocale dettagliata fornisce istruzioni audio che informano l’utente quando sta andando nella direzione giusta, attraversando un incrocio trafficato o se viene reindirizzato se ha preso la direzione sbagliata. più informazioni sull’accessibilità -> Google ha integrato in Maps informazioni sull’accessibilità per oltre 50 milioni di luoghi, grazie al contributo degli imprenditori e dei membri della community di Maps; gli utenti visualizzeranno l’icona ♿ che indica un luogo con un ingresso accessibile in sedia a rotelle, con maggiori dettagli su servizi igienici accessibili, parcheggio e posti a sedere nella scheda Informazioni. L’icona in questione è disponibile nell’app mobile già da qualche tempo, ma ora la sua disponibilità viene estesa anche alla versione desktop di Maps.

-> Google ha integrato in Maps informazioni sull’accessibilità per oltre 50 milioni di luoghi, grazie al contributo degli imprenditori e dei membri della community di Maps; gli utenti visualizzeranno l’icona ♿ che indica un luogo con un ingresso accessibile in sedia a rotelle, con maggiori dettagli su servizi igienici accessibili, parcheggio e posti a sedere nella scheda Informazioni. L’icona in questione è disponibile nell’app mobile già da qualche tempo, ma ora la sua disponibilità viene estesa anche alla versione desktop di Maps. indicazioni per luoghi compatibili con Auracast -> L’audio trasmesso da Auracast consente a luoghi come teatri, palestre, luoghi di culto e auditorium di trasmettere audio migliorato o assistivo ai visitatori con apparecchi acustici, auricolari e cuffie Bluetooth abilitati; gli imprenditori possono ora aggiungere l’indicazione di compatibilità con Auracast al proprio profilo aziendale.

Novità per Project Relate e Notifiche sonore

Google è costantemente impegnata con la comunità dei disabili per migliorare le funzionalità di accessibilità offerte, il miglioramento passa anche per un rinnovamento di tipo estetico, come in questi casi: