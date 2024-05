Nel corso del Google I/O di ieri il colosso di Mountain View ha annunciato che a breve il Google Play Store darà agli utenti un’idea più precisa di come un’app apparirà su un determinato dispositivo.

Attualmente è difficile farsi un’idea di come apparirà e si comporterà un’app con una determinata dimensione dello schermo, come ad esempio su un tablet, ma prossimamente questo aspetto del Google Play Store verrà migliorato, in quanto consentirà il rilevamento cross-device.

Google Play Store introdurrà gli elenchi cross-device per le app

Nel Play Store a breve le pagine di un’app mostreranno valutazioni e recensioni specifiche per ciascun dispositivo, consentendo agli utenti di scoprire in anticipo quale esperienza aspettarsi dall’app su ciascuno dei loro dispositivi Android, siano essi smartphone o tablet.

Google afferma che le pagine del Play Store mostreranno screenshot, valutazioni e recensioni specifiche per ciascun fattore di forma, in modo da fornire agli utenti un’anteprima più verosimile rispetto a quanto possibile attualmente.

La società ritiene che questa modifica consentirà agli utenti di trovare più facilmente le app quando le cercano e le filtrano in modo specifico in base alla tipologia di dispositivo.

Con l’occasione ricordiamo che è disponibile l’aggiornamento Google Play di maggio: ecco le novità.