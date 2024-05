Dopo aver proposto HONOR 200 Lite 5G, disponibile all’acquisto da pochi giorni anche in Italia, il produttore cinese ha ancora un serbo due novità per la gamma: una di queste è costituita da HONOR 200 Pro, modello di punta della serie che dovrebbe essere affiancato da HONOR 200. Non dovrebbe mancare molto al lancio, e dopo aver dato un’occhiata alle specifiche, oggi è arrivato il momento di scoprire quello che dovrebbe essere il design dello smartphone Android.

Il design HONOR 200 Pro si mostra in queste immagini

HONOR 200 Pro dovrebbe essere presentato questo mese in compagnia del fratello minore HONOR 200, e in questi giorni è infatti protagonista di diverse anticipazioni. Giusto qualche ora fa abbiamo visto le indiscrezioni sulle specifiche tecniche, con la possibile presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3; i rumor parlano poi di uno schermo curvo e di un comparto fotografico con sensore principale da 50 MP e un teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2,5x e zoom “ibrido” fino a 50x.

Le immagini “confermano” proprio quest’ultimo punto, e ci forniscono il presunto design posteriore di HONOR 200 Pro in varie colorazioni e una rapida comparazione con Huawei Pura70 Ultra, flagship lanciato proprio qualche giorno fa. Lo smartphone di casa HONOR offre un’interessante finitura mista della scocca: da una parte sembra essere presente una finitura in similpelle, dall’altra una più classica (vetro?) con tono lucido; a dividere le due sezioni una linea che curva proprio in corrispondenza dell’ampio modulo fotografico sporgente dalla forma ovale, che integra tre obiettivi e il flash LED.

Dalle immagini possiamo notare poco altro, come il posizionamento dei tasti (tutti sul lato destro e con un leggero rientro). Le colorazioni mostrate per ora sono tre (verde, bianco e azzurro) e risultano tutte molto vivaci. Sarà davvero questo HONOR 200 Pro? Vi piace quanto avete visto finora? Per scoprire tutti i dettagli sul nuovo smartphone Android di HONOR dovremo aspettare solo qualche giorno.

In copertina HONOR 200 Lite 5G