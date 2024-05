Torniamo ad occuparci di HONOR 200 Pro, atteso nuovo smartphone di punta del produttore cinese, che sul mercato potrebbe arrivare con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ossia la CPU più performante tra quelle al momento disponibili.

Nelle scorse ore il nuovo telefono di HONOR è stato al centro di un’altra anticipazione, condivisa dal popolare leaker Digital Chat Station e relativa in particolare ad alcune delle caratteristiche che dovrebbero essere vantate dal display e dal comparto imaging (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le ultime anticipazioni su display e fotocamera di HONOR 200 Pro

A dire del leaker, HONOR 200 Pro dovrebbe poter contare su uno schermo leggermente curvato (dovrebbe essere simile a quello del suo predecessore) con risoluzione 1,5K e un unico foro in alto al centro per una singola fotocamera dedicata ai selfie e alle videochiamate (smentite le precedenti indiscrezioni che facevano riferimento alla possibile presenza di un doppio sensore).

Per quanto riguarda il comprto fotografico posteriore, secondo Digital Chat Station il sensore primario dovrebbe avere una risoluzione di 50 megapixel (con stabilizzazione ottica dell’immagine), accompagnato da un teleobiettivo da 32 megapixel con zoom ottico 2,5x e zoom digitale fino a 50x.

HONOR 200 Pro dovrebbe essere lanciato entro la fine di questo mese insieme al fratello “minore”, ossia HONOR 200, smartphone che sul mercato dovrebbe arrivare con a bordo un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

Ricordiamo che alla fine dello scorso mese il produttore cinese ha già lanciato il modello più economico della sua nuova serie, HONOR 200 Lite 5G, che nei giorni successivi è sbarcato anche nel nostro Paese.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da HONOR per scoprire quando HONOR 200 e HONOR 200 Pro arriveranno in Italia e in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare.