Sappiamo che Realme lancerà in Italia la nuova serie Realme 12 5G il prossimo 14 maggio, ma nell’attesa possiamo iniziare a scoprire alcune delle funzionalità in arrivo. La casa cinese ha deciso infatti di anticipare alcuni dettagli: andiamo a scoprirli insieme.

AI Air Gestures e Rainwater Smart Touch per la serie Realme 12 5G

Mancano pochi giorni al debutto ufficiale di Realme 12 5G, Realme 12+ 5G e Realme 12x 5G, con una serie di prodotti definiti come “Maestri delle performance“. La gamma di novità in arrivo introdurrà la funzione AI Air Gestures, che offrirà agli utenti un nuovo modo di interagire con gli smartphone; mentre le funzioni di controllo touchless consentono normalmente di eseguire solo operazioni di base, come l’apertura di app specifiche, la nuova funzione permette di utilizzare il dispositivo in modo più completo senza toccarlo.

Le AI Air Gestures di Realme consentiranno di utilizzare gli smartphone, guardare video e visualizzare contenuti con semplici movimenti della mano, risultando utili in particolare in quei momenti in cui non è possibile toccare fisicamente il dispositivo (in cucina, ad esempio). “AI Air Gestures di Realme rappresenta un significativo progresso nella tecnologia di interazione con l’utente, in grado di offrire un’esperienza d’uso più accessibile e intuitiva“, dichiara la casa cinese, che ha destinato sempre più tempo e risorse per la ricerca e lo sviluppo al fine di potenziare le funzionalità di intelligenza artificiale.

In più, la serie Realme 12 5G sarà dotata della funzionalità Rainwater Smart Touch, che consentirà di utilizzare gli smartphone anche con mani bagnate grazie a una maggiore reattività del pannello; l’ideale per un uso ottimale anche in ambienti particolarmente umidi o piovosi.

Ormai mancano pochi giorni al lancio ufficiale della nuova serie Realme 12 5G sul mercato italiano: continuate a seguirci perché vi forniremo tutti i dettagli.