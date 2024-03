Dalla Malesia arriva la notizia del lancio di Realme 12+ 5G, nuovo smartphone di fascia media che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare tanti utenti.

Tra i punti di forza di Realme 12+ 5G, infatti, non vi è solo una dotazione tecnica di tutto rispetto ma anche un design accattivante (con una parte posteriore in pelle vegana), grazie al quale potrebbe essere in grado di fare breccia soprattutto tra gli utenti più giovani.

Le principali caratteristiche di Realme 12+ 5G

Un ampio display AMOLED, un processore MediaTek Dimensity 7050, 12 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh rappresentano le caratteristiche più importanti del nuovo device di Realme.

Questa è la scheda tecnica:

display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 × 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 2.000 nit

processore MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) con GPU Mali-G68 MC4

12 GB di RAM (LPDDR4X)

256 GB di memoria di archiviazione

Dual SIM (nano + nano)

fotocamera frontale da 16 megapixel (apertura f/2.45)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario Sony LYT-600 da 50 megapixel (apertura f/1.88), sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, sensore macro da 2 megapixel

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, Dual-frequency GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC

altoparlanti stereo

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display

scocca resistente a polvere e schizzi (IP54)

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W)

Android 14 con realme UI 5

dimensioni: 162,95 × 75,45 × 7,87 mm

peso: 190 grammi

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Realme in Malesia sarà disponibile in due colorazioni (Pioneer Green e Navigator Beige) in una sola variante con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione ad un prezzo pari, al cambio, a circa 290 euro.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda la disponibilità di Realme 12+ 5G in altri mercati.

