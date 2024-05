In questi giorni WINDTRE ha avviato delle campagne promozionali per alcuni già clienti di rete mobile, ai quali l’operatore offre l’abilitazione della rete 5G sulla propria SIM senza costi aggiuntivi.

Normalmente per poter utilizzare la rete di quinta generazione di WINDTRE è necessario attivare l’opzione 5G per Te che costa 1,99 euro al mese.

WINDTRE offre gratuitamente il 5G ad alcuni già clienti

Per i già clienti interessati da questa iniziativa l’attivazione del 5G sarà graduale e automatica e verranno notificati tramite un SMS informativo.

L’abilitazione gratuita alla rete 5G di WINDTRE sarà attivata in automatico dopo la ricezione dell’SMS sulla propria offerta attiva, tuttavia per alcuni clienti potrebbero essere necessari fino ad un massimo di 4 giorni per ottenere l’attivazione del servizio.

Come già successo in altre occasioni negli anni scorsi, per alcuni clienti l’abilitazione gratuita al 5G potrebbe essere a tempo indeterminato, mentre per altri potrebbe essere solo per un periodo limitato con disattivazione automatica al termine. Il cliente potrà verificare se il servizio è attivo tramite la sezione Infolinea dell’app WINDTRE.

Vale la pena ricordare che per fruire della rete mobile di quinta generazione di WINDTRE lo smartphone deve supportare il 5G, avere la relativa impostazione abilitata, eseguire un firmware aggiornato ed essere fra quelli compatibili con la rete 5G di WINDTRE, inoltre è necessario trovarsi in una delle aree coperte dalla rete 5G dell’operatore.