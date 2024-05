Sembra che Google sia al lavoro per dare un po’ di Material You in più su una delle sue applicazioni per Android: stiamo parlando di Google Play Libri, che normalmente “segue” quanto proposto dal Google Play Store, ormai da parecchio fermo al colore blu. Vediamo cosa ci anticipa il “solito” AssembleDebug sui colori dinamici.

Google Play Libri con “più” colore? Il Material You si fa dinamico

Il Google Play Store è ormai tornato da parecchio al colore blu predefinito per quanto riguarda gli accenti, e a dire il vero ancora non sappiamo la motivazione. Le cose potrebbero cambiare a “breve” per Google Play Libri, l’applicazione pensata per gli amanti della lettura che consente di acquistare e godersi milioni di ebook, audiolibri e fumetti. Come segnalato da AssembleDebug, l’app per Android potrebbe accogliere il supporto alle colorazioni dinamiche del Material You: ne abbiamo un assaggio negli screenshot qui in basso. Nelle scorse settimane vi avevamo già segnalato altri cambiamenti nel design dell’applicazione e altre quattro novità per il servizio.

Prima che corriate a verificare l’arrivo di aggiornamenti per Google Play Libri, vale la pena specificare che questi cambiamenti non sono ancora disponibili per tutti gli utenti. Anzi, non sono proprio disponibili per nessuno, a meno che non venga attivato l’apposito flag “DynamicColorsFeature__enabled” accessibile solamente attraverso i permessi di root.

Per ora non abbiamo dettagli su possibili tempistiche, ma speriamo che le cose si muovano nel giro di qualche settimana. Nell’attesa potete comunque controllare di disporre della più recente versione di Google Play Libri seguendo il badge qui sotto. Quanto state aspettando questa funzionalità? E quanto vi manca sul Google Play Store?